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В России разрабатывают стандарты применения ИИ - РИА Новости, 30.07.2024
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Наука
 
03:34 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/gost-1962824267.html
В России разрабатывают стандарты применения ИИ
В России разрабатывают стандарты применения ИИ - РИА Новости, 30.07.2024
В России разрабатывают стандарты применения ИИ
Российские специалисты в области стандартизации, в отличие от зарубежных, решили в области искусственного интеллекта сосредоточиться на разработке стандартов... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T03:34
2024-07-30T03:34
наука
технологии
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
в мире
наука
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Российские специалисты в области стандартизации, в отличие от зарубежных, решили в области искусственного интеллекта сосредоточиться на разработке стандартов его применения для обеспечения безопасности таких систем, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев. "В России, в отличие от зарубежных стран, разрабатываются не столько общесистемные стандарты, сколько стандарты отраслевого применения. Что это означает? Для того, чтобы внедрять технологию искусственного интеллекта, должно быть обеспечено самое важное – доверие к ней", - сказал Шалаев. Он отметил, что для обеспечения такого доверия в России уже разработано достаточно большое количество стандартов оценки использования искусственного интеллекта в решении конкретных задач. В частности, в клинической медицине, автомобильном транспорте и образовании. "Сядете ли вы в беспилотный автомобиль, который управляется с помощью технологии искусственного интеллекта, или пойдёте за оказанием медицинских услуг, в которые интегрированы такие технологии, если никакой проверки проведено не было? Или все-таки не будете ставить свою жизнь под угрозу?" - добавил Шалаев. Всего, по его словам, за последние годы появилось около 100 ГОСТов в области искусственного интеллекта, что сделало Россию одним из лидеров по количеству собственных национальных стандартов в этой сфере. Кроме того, российские разработчики одними из первых в мире создали эталон единицы количества переданной и принятой информации и параметров пакетных сетей передачи данных, рассказал Шалаев. Это нужно для развития интернета вещей, чтобы с максимальной точностью определять возможности тех или иных каналов сетей связи и их устойчивости.
https://ria.ru/20231125/tekhnologii-1911785450.html
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технологии, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), в мире, наука
Наука, Технологии, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), В мире, Наука
В России разрабатывают стандарты применения ИИ

Росстандарт: в России создали более ста ГОСТов по безопасности ИИ

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Российские специалисты в области стандартизации, в отличие от зарубежных, решили в области искусственного интеллекта сосредоточиться на разработке стандартов его применения для обеспечения безопасности таких систем, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.
"В России, в отличие от зарубежных стран, разрабатываются не столько общесистемные стандарты, сколько стандарты отраслевого применения. Что это означает? Для того, чтобы внедрять технологию искусственного интеллекта, должно быть обеспечено самое важное – доверие к ней", - сказал Шалаев.
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Он отметил, что для обеспечения такого доверия в России уже разработано достаточно большое количество стандартов оценки использования искусственного интеллекта в решении конкретных задач. В частности, в клинической медицине, автомобильном транспорте и образовании.
"Сядете ли вы в беспилотный автомобиль, который управляется с помощью технологии искусственного интеллекта, или пойдёте за оказанием медицинских услуг, в которые интегрированы такие технологии, если никакой проверки проведено не было? Или все-таки не будете ставить свою жизнь под угрозу?" - добавил Шалаев.
Всего, по его словам, за последние годы появилось около 100 ГОСТов в области искусственного интеллекта, что сделало Россию одним из лидеров по количеству собственных национальных стандартов в этой сфере.
Кроме того, российские разработчики одними из первых в мире создали эталон единицы количества переданной и принятой информации и параметров пакетных сетей передачи данных, рассказал Шалаев. Это нужно для развития интернета вещей, чтобы с максимальной точностью определять возможности тех или иных каналов сетей связи и их устойчивости.
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