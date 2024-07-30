https://ria.ru/20240730/gost-1962824267.html

В России разрабатывают стандарты применения ИИ

В России разрабатывают стандарты применения ИИ - РИА Новости, 30.07.2024

В России разрабатывают стандарты применения ИИ

Российские специалисты в области стандартизации, в отличие от зарубежных, решили в области искусственного интеллекта сосредоточиться на разработке стандартов... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T03:34

2024-07-30T03:34

2024-07-30T03:34

наука

технологии

россия

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Российские специалисты в области стандартизации, в отличие от зарубежных, решили в области искусственного интеллекта сосредоточиться на разработке стандартов его применения для обеспечения безопасности таких систем, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев. "В России, в отличие от зарубежных стран, разрабатываются не столько общесистемные стандарты, сколько стандарты отраслевого применения. Что это означает? Для того, чтобы внедрять технологию искусственного интеллекта, должно быть обеспечено самое важное – доверие к ней", - сказал Шалаев. Он отметил, что для обеспечения такого доверия в России уже разработано достаточно большое количество стандартов оценки использования искусственного интеллекта в решении конкретных задач. В частности, в клинической медицине, автомобильном транспорте и образовании. "Сядете ли вы в беспилотный автомобиль, который управляется с помощью технологии искусственного интеллекта, или пойдёте за оказанием медицинских услуг, в которые интегрированы такие технологии, если никакой проверки проведено не было? Или все-таки не будете ставить свою жизнь под угрозу?" - добавил Шалаев. Всего, по его словам, за последние годы появилось около 100 ГОСТов в области искусственного интеллекта, что сделало Россию одним из лидеров по количеству собственных национальных стандартов в этой сфере. Кроме того, российские разработчики одними из первых в мире создали эталон единицы количества переданной и принятой информации и параметров пакетных сетей передачи данных, рассказал Шалаев. Это нужно для развития интернета вещей, чтобы с максимальной точностью определять возможности тех или иных каналов сетей связи и их устойчивости.

https://ria.ru/20231125/tekhnologii-1911785450.html

https://ria.ru/20240530/biolog-1949309238.html

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технологии, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), в мире, наука