Рейтинг@Mail.ru
Госдума порекомендовала правительству профинансировать проект лунной АЭС - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/gosduma-1963016947.html
Госдума порекомендовала правительству профинансировать проект лунной АЭС
Госдума порекомендовала правительству профинансировать проект лунной АЭС - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума порекомендовала правительству профинансировать проект лунной АЭС
Госдума в постановлении по итогам правительственного часа с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым рекомендовала правительству РФ предусмотреть... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:36
2024-07-30T19:36
космос - риа наука
россия
луна
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637182_209:0:3084:1617_1920x0_80_0_0_6bce62edf9b951066be271a9b537ec12.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума в постановлении по итогам правительственного часа с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым рекомендовала правительству РФ предусмотреть финансирование проекта создания лунной электростанции с ядерной энергетической установкой. "Предусмотреть финансовое обеспечение создания лунной электростанции с ядерной энергетической установкой в рамках федерального проекта "Развитие космической ядерной энергетики России", - сказано в постановлении. Кабмину также рекомендуется "в целях освоения космического пространства определить объем и порядок финансирования проекта создания ядерных энергетических установок в космическом пространстве". Борисов в начале марта заявил, что "Роскосмос" совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах. В начале мая глава "Роскосмоса" сообщил, что разработка ядерной энергетической установки для этого проекта уже началась.
https://ria.ru/20240612/luna-1952327928.html
россия
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637182_374:0:2879:1879_1920x0_80_0_0_c4374b051b136867d0c593b91d626274.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, луна, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, госдума рф
Космос - РИА Наука, Россия, Луна, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Госдума РФ
Госдума порекомендовала правительству профинансировать проект лунной АЭС

Госдума порекомендовала профинансировать проект лунной АЭС с ядерной установкой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума в постановлении по итогам правительственного часа с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым рекомендовала правительству РФ предусмотреть финансирование проекта создания лунной электростанции с ядерной энергетической установкой.
«
"Предусмотреть финансовое обеспечение создания лунной электростанции с ядерной энергетической установкой в рамках федерального проекта "Развитие космической ядерной энергетики России", - сказано в постановлении.
Кабмину также рекомендуется "в целях освоения космического пространства определить объем и порядок финансирования проекта создания ядерных энергетических установок в космическом пространстве".
Борисов в начале марта заявил, что "Роскосмос" совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах.
В начале мая глава "Роскосмоса" сообщил, что разработка ядерной энергетической установки для этого проекта уже началась.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции
12 июня, 09:39
 
Космос - РИА НаукаРоссияЛунаЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала