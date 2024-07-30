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Госдума порекомендовала правительству профинансировать проект лунной АЭС
Госдума порекомендовала правительству профинансировать проект лунной АЭС - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума порекомендовала правительству профинансировать проект лунной АЭС
Госдума в постановлении по итогам правительственного часа с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым рекомендовала правительству РФ предусмотреть... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:36
2024-07-30T19:36
2024-07-30T19:36
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума в постановлении по итогам правительственного часа с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым рекомендовала правительству РФ предусмотреть финансирование проекта создания лунной электростанции с ядерной энергетической установкой. "Предусмотреть финансовое обеспечение создания лунной электростанции с ядерной энергетической установкой в рамках федерального проекта "Развитие космической ядерной энергетики России", - сказано в постановлении. Кабмину также рекомендуется "в целях освоения космического пространства определить объем и порядок финансирования проекта создания ядерных энергетических установок в космическом пространстве". Борисов в начале марта заявил, что "Роскосмос" совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах. В начале мая глава "Роскосмоса" сообщил, что разработка ядерной энергетической установки для этого проекта уже началась.
https://ria.ru/20240612/luna-1952327928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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космос - риа наука, россия, луна, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, госдума рф
Космос - РИА Наука, Россия, Луна, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Госдума РФ
Госдума порекомендовала правительству профинансировать проект лунной АЭС
Госдума порекомендовала профинансировать проект лунной АЭС с ядерной установкой