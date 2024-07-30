https://ria.ru/20240730/gosduma-1963016947.html

Госдума порекомендовала правительству профинансировать проект лунной АЭС

Госдума порекомендовала правительству профинансировать проект лунной АЭС - РИА Новости, 30.07.2024

Госдума порекомендовала правительству профинансировать проект лунной АЭС

Госдума в постановлении по итогам правительственного часа с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым рекомендовала правительству РФ предусмотреть... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:36

2024-07-30T19:36

2024-07-30T19:36

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума в постановлении по итогам правительственного часа с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым рекомендовала правительству РФ предусмотреть финансирование проекта создания лунной электростанции с ядерной энергетической установкой. "Предусмотреть финансовое обеспечение создания лунной электростанции с ядерной энергетической установкой в рамках федерального проекта "Развитие космической ядерной энергетики России", - сказано в постановлении. Кабмину также рекомендуется "в целях освоения космического пространства определить объем и порядок финансирования проекта создания ядерных энергетических установок в космическом пространстве". Борисов в начале марта заявил, что "Роскосмос" совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах. В начале мая глава "Роскосмоса" сообщил, что разработка ядерной энергетической установки для этого проекта уже началась.

https://ria.ru/20240612/luna-1952327928.html

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Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, луна, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, госдума рф