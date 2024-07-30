Победители международных олимпиад смогут поступать в вузы без вступительных
Победители и призеры международных олимпиад смогут поступать в вузы БВИ
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка проходит мимо баннера "приемная комиссия" на фасаде РГГУ
Девушка проходит мимо баннера "приемная комиссия" на фасаде РГГУ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, дающий право победителям и призерам международных олимпиад, в том числе соотечественникам из сборных команд других стран, поступать без вступительных испытаний в вузы.
Законопроектом с 1 сентября 2024 года предоставляется право на прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и специалитета на бюджет гражданам РФ или соотечественникам, не являющимся гражданами РФ, проживающим за рубежом, являющимся членами сборных команд иностранного государства - победителями и призерами международных олимпиад по общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается правительством РФ.
Проектом предусматривается также, что обладателям ученых степеней, присужденных до 31 декабря 2024 года частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного центра "Сколково", без получения лицензий на осуществление образовательной деятельности и без получения государственной аккредитации образовательной деятельности, предоставляются те же академические права, что и обладателям ученой степени кандидата наук, присужденной в рамках государственной системы научной аттестации.
Информация об осуществляемых до 31 декабря 2024 года такими организациями присуждении, лишении, восстановлении ученых степеней направляется этими организациями в Минобрнауки не позднее 31 марта 2025 года.