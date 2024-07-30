https://ria.ru/20240730/gosduma-1962993944.html

Ритейлеров обязали ускорить оплату поставок скоропортящихся продуктов

Ритейлеров обязали ускорить оплату поставок скоропортящихся продуктов - РИА Новости, 30.07.2024

Ритейлеров обязали ускорить оплату поставок скоропортящихся продуктов

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий ритейлеров с 1 марта 2025 года вдвое ускорить оплату поставок скоропортящихся продуктов питания... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:21

2024-07-30T18:21

2024-07-30T18:21

россия

госдума рф

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий ритейлеров с 1 марта 2025 года вдвое ускорить оплату поставок скоропортящихся продуктов питания при электронном документообороте с поставщиком. Действующим законодательством установлены сроки оплаты продовольственных товаров в зависимости от срока их годности. Предельный срок оплаты таких товаров со сроком годности менее 10 дней составляет 8 рабочих дней с момента их получения, со сроком годности 10-30 дней - 25 календарных дней, с более длинным сроком годности – 40 календарных дней. Новый закон, сохраняя все эти сроки, сокращает до 4 рабочих дней максимальный срок оплаты продовольственных товаров со сроком годности 5 дней и менее в случае, если торговая сеть и поставщик включат в договор поставки обязательство готовить и подписывать документы в электронной форме. Если такой возможности нет, максимальный срок оплаты таких товаров останется прежним - 8 рабочих дней. Электронный документооборот позволит оплачивать товар в крайне сжатые сроки. В рамках приемки товаров возникают ситуации, когда сопроводительные документы требуют изменений и уточнений. Оплачивать товар по неточным документам без нарушения законодательства невозможно, поэтому их приходится корректировать и направлять повторно. Оформление документов в электронном виде значительно ускорит этот процесс. Первоначальная редакция предусматривала сокращение до 4 рабочих дней максимального срока оплаты продовольственных товаров со сроком годности не более 5 дней независимо от того, каким образом подписываются документы. Кроме того, предельный срок оплаты социально значимых продовольственных товаров первой необходимости из перечня, установленного правительством РФ, предлагалось установить в 10 календарных дней вне зависимости от сроков их годности. Однако в рамках второго чтения Госдума уточнила текст, в том числе поддержала поправку, которая исключила из документа положение о предельном десятидневном сроке оплаты социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Правительство РФ ранее обращало внимание, что этот пункт требует дополнительной проработки.

https://ria.ru/20240325/navoz-1935606799.html

https://ria.ru/20240730/bills-1962985171.html

https://ria.ru/20240605/zakonoproekt-1950547027.html

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