Рейтинг@Mail.ru
Ритейлеров обязали ускорить оплату поставок скоропортящихся продуктов - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962993944.html
Ритейлеров обязали ускорить оплату поставок скоропортящихся продуктов
Ритейлеров обязали ускорить оплату поставок скоропортящихся продуктов - РИА Новости, 30.07.2024
Ритейлеров обязали ускорить оплату поставок скоропортящихся продуктов
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий ритейлеров с 1 марта 2025 года вдвое ускорить оплату поставок скоропортящихся продуктов питания... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:21
2024-07-30T18:21
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_314:0:3955:2048_1920x0_80_0_0_1ff4d6e5374fd25e363084d64094aff4.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий ритейлеров с 1 марта 2025 года вдвое ускорить оплату поставок скоропортящихся продуктов питания при электронном документообороте с поставщиком. Действующим законодательством установлены сроки оплаты продовольственных товаров в зависимости от срока их годности. Предельный срок оплаты таких товаров со сроком годности менее 10 дней составляет 8 рабочих дней с момента их получения, со сроком годности 10-30 дней - 25 календарных дней, с более длинным сроком годности – 40 календарных дней. Новый закон, сохраняя все эти сроки, сокращает до 4 рабочих дней максимальный срок оплаты продовольственных товаров со сроком годности 5 дней и менее в случае, если торговая сеть и поставщик включат в договор поставки обязательство готовить и подписывать документы в электронной форме. Если такой возможности нет, максимальный срок оплаты таких товаров останется прежним - 8 рабочих дней. Электронный документооборот позволит оплачивать товар в крайне сжатые сроки. В рамках приемки товаров возникают ситуации, когда сопроводительные документы требуют изменений и уточнений. Оплачивать товар по неточным документам без нарушения законодательства невозможно, поэтому их приходится корректировать и направлять повторно. Оформление документов в электронном виде значительно ускорит этот процесс. Первоначальная редакция предусматривала сокращение до 4 рабочих дней максимального срока оплаты продовольственных товаров со сроком годности не более 5 дней независимо от того, каким образом подписываются документы. Кроме того, предельный срок оплаты социально значимых продовольственных товаров первой необходимости из перечня, установленного правительством РФ, предлагалось установить в 10 календарных дней вне зависимости от сроков их годности. Однако в рамках второго чтения Госдума уточнила текст, в том числе поддержала поправку, которая исключила из документа положение о предельном десятидневном сроке оплаты социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Правительство РФ ранее обращало внимание, что этот пункт требует дополнительной проработки.
https://ria.ru/20240325/navoz-1935606799.html
https://ria.ru/20240730/bills-1962985171.html
https://ria.ru/20240605/zakonoproekt-1950547027.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_684:0:3415:2048_1920x0_80_0_0_701f734e8c6cdfa31aa444600c25f5ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
Ритейлеров обязали ускорить оплату поставок скоропортящихся продуктов

ГД обязала ритейлеров вдвое ускорить оплату поставок скоропортящихся продуктов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фойе Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий ритейлеров с 1 марта 2025 года вдвое ускорить оплату поставок скоропортящихся продуктов питания при электронном документообороте с поставщиком.
Действующим законодательством установлены сроки оплаты продовольственных товаров в зависимости от срока их годности. Предельный срок оплаты таких товаров со сроком годности менее 10 дней составляет 8 рабочих дней с момента их получения, со сроком годности 10-30 дней - 25 календарных дней, с более длинным сроком годности – 40 календарных дней.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В Госдуме одобрили проект о штрафах за неправильное обращение с навозом
25 марта, 11:20
Новый закон, сохраняя все эти сроки, сокращает до 4 рабочих дней максимальный срок оплаты продовольственных товаров со сроком годности 5 дней и менее в случае, если торговая сеть и поставщик включат в договор поставки обязательство готовить и подписывать документы в электронной форме. Если такой возможности нет, максимальный срок оплаты таких товаров останется прежним - 8 рабочих дней.
Электронный документооборот позволит оплачивать товар в крайне сжатые сроки. В рамках приемки товаров возникают ситуации, когда сопроводительные документы требуют изменений и уточнений. Оплачивать товар по неточным документам без нарушения законодательства невозможно, поэтому их приходится корректировать и направлять повторно. Оформление документов в электронном виде значительно ускорит этот процесс.
Депутаты на пленарном заседании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Сим-карты, криптовалюты, треш-стримы: Госдума приняла важные законы
Вчера, 17:53
Первоначальная редакция предусматривала сокращение до 4 рабочих дней максимального срока оплаты продовольственных товаров со сроком годности не более 5 дней независимо от того, каким образом подписываются документы. Кроме того, предельный срок оплаты социально значимых продовольственных товаров первой необходимости из перечня, установленного правительством РФ, предлагалось установить в 10 календарных дней вне зависимости от сроков их годности.
Однако в рамках второго чтения Госдума уточнила текст, в том числе поддержала поправку, которая исключила из документа положение о предельном десятидневном сроке оплаты социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Правительство РФ ранее обращало внимание, что этот пункт требует дополнительной проработки.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Госдуму внесут законопроект "О честной цене" на товары
5 июня, 05:13
 
РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала