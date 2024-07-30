https://ria.ru/20240730/gosduma-1962990802.html

Госдума приняла закон о внесении предприятий ОПК в перечень ЭЗО

Госдума приняла закон о внесении предприятий ОПК в перечень ЭЗО - РИА Новости, 30.07.2024

Госдума приняла закон о внесении предприятий ОПК в перечень ЭЗО

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет правительству относить российские предприятия ОПК с годовой выручкой более 10 миллиардов... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:09

2024-07-30T18:09

2024-07-30T18:10

экономика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет правительству относить российские предприятия ОПК с годовой выручкой более 10 миллиардов рублей к экономически значимым организациям (ЭЗО), а также дает возможность "косвенным" миноритариям напрямую получать дивиденды от ЭЗО. Документ направлен на ускорение перевода активов в российскую юрисдикцию и увеличение круга российских хозяйственных обществ, удовлетворяющих условиям для их включения в перечень ЭЗО. Согласно пояснительной записке, анализ правоприменительной практики выявил потребность в расширении критериев для включения в перечень ЭЗО в целях предотвращения блокировки деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса. В связи с этим закон позволяет включать в перечень ЭЗО российские хозяйственные общества, входящие в сводный реестр организаций ОПК и имеющие объем выручки более 10 миллиардов рублей за последний завершенный отчетный год. Для остальных предприятий критерий по выручке - 75 миллиардов рублей. Одновременно уточняется порог участия российских граждан и юрлиц в иностранной холдинговой компании (ИХК) в качестве одного из критериев отнесения хозобществ к числу ЭЗО. Для этого достаточно будет доли их прямого или косвенного участия в ИХК не менее 50% (сейчас - более 50%). Это изменение в пояснительной записке объясняется тем, что "российские косвенные участники" с такой долей сталкиваются с блокированием на уровне ИХК принятия решений, связанных с деятельностью ЭЗО. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку, позволяющую напрямую получать от ЭЗО дивиденды ее российским миноритариям (за исключением публичных АО), которые косвенно владеют в ней не менее 5% через иностранные организации из недружественных стран, не являющиеся ИХК. Это будет возможно в случае приостановления корпоративных прав таких организаций. Кроме того, на полтора года - до 1 января 2026 года - продлевается срок, в течение которого акционеры, владеющие в совокупности не менее 5% голосующих акций АО, вправе подать в суд иск к члену совета директоров (набсовета), гендиректору о возмещении причиненных обществу убытков, а также оспаривать крупные сделки. Это касается случаев, когда в отношении общества действуют ограничения недружественных стран, а также когда общество на основании решений правительства РФ может ограничить раскрытие информации. С сентября 2023 года в России действует закон об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозобществах, являющихся ЭЗО. Он позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав ИХК - в частности, ограничиваются права иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие. Статус ЭЗО призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в юрисдикцию РФ и получать от них дивиденды. Перечень ЭЗО составляет правительство, включая в него хозяйственные общества, которые должны соответствовать установленным критериям. Новый закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20240730/bills-1962985171.html

https://ria.ru/20240525/gosoboronzakaz-1948334861.html

https://ria.ru/20240619/opk-1953954644.html

https://realty.ria.ru/20240613/programma-1952575657.html

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экономика, россия, госдума рф