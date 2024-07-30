https://ria.ru/20240730/gosduma-1962989336.html

Госдума досрочно лишила Шилкина депутатских полномочий

Госдума досрочно лишила Шилкина депутатских полномочий - РИА Новости, 30.07.2024

Госдума досрочно лишила Шилкина депутатских полномочий

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об избрании депутата Павла Завального на пост первого зампредседателя комитета по энергетике, при... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:06

2024-07-30T18:06

2024-07-30T18:12

политика

павел завальный

госдума рф

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об избрании депутата Павла Завального на пост первого зампредседателя комитета по энергетике, при этом досрочно лишила депутатских полномочий депутата ГД Григория Шилкина. Депутаты проголосовали за проект постановления об избрании Завального на пост первого зампредседателя комитета по энергетике. Ранее ГД освободила Завального от должности председателя комитета Госдумы по энергетике. Другим проектом постановления Госдума прекратила досрочно полномочия депутата Григория Шилкина (фракция "Новые люди"). Шилкин слагает с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, Центральный совет "Новых людей" примет решение о его замене в Думе.

https://ria.ru/20231101/belousov-1906684940.html

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политика, павел завальный, госдума рф