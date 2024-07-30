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Госдума досрочно лишила Шилкина депутатских полномочий - РИА Новости, 30.07.2024
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18:06 30.07.2024 (обновлено: 18:12 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962989336.html
Госдума досрочно лишила Шилкина депутатских полномочий
Госдума досрочно лишила Шилкина депутатских полномочий - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума досрочно лишила Шилкина депутатских полномочий
Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об избрании депутата Павла Завального на пост первого зампредседателя комитета по энергетике, при... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:06
2024-07-30T18:12
политика
павел завальный
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об избрании депутата Павла Завального на пост первого зампредседателя комитета по энергетике, при этом досрочно лишила депутатских полномочий депутата ГД Григория Шилкина. Депутаты проголосовали за проект постановления об избрании Завального на пост первого зампредседателя комитета по энергетике. Ранее ГД освободила Завального от должности председателя комитета Госдумы по энергетике. Другим проектом постановления Госдума прекратила досрочно полномочия депутата Григория Шилкина (фракция "Новые люди"). Шилкин слагает с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, Центральный совет "Новых людей" примет решение о его замене в Думе.
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политика, павел завальный, госдума рф
Политика, Павел Завальный, Госдума РФ
Госдума досрочно лишила Шилкина депутатских полномочий

Госдума досрочно лишила Шилкина депутатских полномочий

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об избрании депутата Павла Завального на пост первого зампредседателя комитета по энергетике, при этом досрочно лишила депутатских полномочий депутата ГД Григория Шилкина.
Депутаты проголосовали за проект постановления об избрании Завального на пост первого зампредседателя комитета по энергетике. Ранее ГД освободила Завального от должности председателя комитета Госдумы по энергетике.
Другим проектом постановления Госдума прекратила досрочно полномочия депутата Григория Шилкина (фракция "Новые люди"). Шилкин слагает с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, Центральный совет "Новых людей" примет решение о его замене в Думе.
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