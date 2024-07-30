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Госдума приняла закон о приостановке выплат "потерянным" акционерам - РИА Новости, 30.07.2024
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18:05 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962989094.html
Госдума приняла закон о приостановке выплат "потерянным" акционерам
Госдума приняла закон о приостановке выплат "потерянным" акционерам - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума приняла закон о приостановке выплат "потерянным" акционерам
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит организациям приостановить выплату дивидендов так называемым "потерянным" акционерам -... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:05
2024-07-30T18:05
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит организациям приостановить выплату дивидендов так называемым "потерянным" акционерам - которые более двух лет не выходят на связь, и актуальная информация по ним отсутствует. Решение о приостановке выплаты дивидендов принимается советом директоров (наблюдательным советом) АО или иным органом непубличного общества. Это будет возможно при одновременном соблюдении трех условий. Во-первых, если не менее двух лет подряд до принятия решения о такой приостановке акционерному обществу возвращались деньги, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов. Во-вторых, организация перечисляла дивиденды за этот период не менее двух раз. В-третьих, если за пять рабочих дней до принятия решения о приостановке регистратору АО не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, либо заявление акционера, подтверждающее актуальность сведений из реестра акционеров. АО будет обязано вести учет акционеров, которым приостановлена выплата дивидендов. Также АО должно возобновить выплаты после внесения в реестр необходимой для этого актуальной информации, в том числе сведений о почтовом адресе акционера-физлица (при выплате через почту) или банковских реквизитах (при выплате по безналу). Выплата дивидендов возобновится автоматически после поступления регистратору заявления акционера с подтверждением актуальности информации, содержащейся в реестре. Соответствующие изменения содержатся в новой статье, включаемой в закон об АО. При этом уставом непубличного АО может быть предусмотрено, что положения этой статьи к нему не применяются. Кроме того, вносятся изменения в закон о рынке ценных бумаг. Они дают право лицу, не получившему выплат по ценным бумагам из-за отсутствия у регистратора эмитента точных и необходимых банковских реквизитов, либо в связи с иной просрочкой кредитора, потребовать произвести эти выплаты. Это право будет действовать три года с даты, когда эмитент должен был осуществить эти выплаты, если больший срок не предусмотрен федеральным законом. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 марта 2025 года, а положения о приостановке выплаты дивидендов - сразу после опубликования. А с 1 сентября 2027 года выплата дивидендов почтовым переводом будет возможна лишь в случае, если это предусмотрено уставом АО.
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962988429.html
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экономика, госдума рф, россия
Экономика, Госдума РФ, Россия
Госдума приняла закон о приостановке выплат "потерянным" акционерам

Госдума разрешила приостанавливать выплату дивидендов "потерянным" акционерам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит организациям приостановить выплату дивидендов так называемым "потерянным" акционерам - которые более двух лет не выходят на связь, и актуальная информация по ним отсутствует.
Решение о приостановке выплаты дивидендов принимается советом директоров (наблюдательным советом) АО или иным органом непубличного общества. Это будет возможно при одновременном соблюдении трех условий.
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Во-первых, если не менее двух лет подряд до принятия решения о такой приостановке акционерному обществу возвращались деньги, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов. Во-вторых, организация перечисляла дивиденды за этот период не менее двух раз. В-третьих, если за пять рабочих дней до принятия решения о приостановке регистратору АО не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, либо заявление акционера, подтверждающее актуальность сведений из реестра акционеров.
АО будет обязано вести учет акционеров, которым приостановлена выплата дивидендов. Также АО должно возобновить выплаты после внесения в реестр необходимой для этого актуальной информации, в том числе сведений о почтовом адресе акционера-физлица (при выплате через почту) или банковских реквизитах (при выплате по безналу). Выплата дивидендов возобновится автоматически после поступления регистратору заявления акционера с подтверждением актуальности информации, содержащейся в реестре.
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Соответствующие изменения содержатся в новой статье, включаемой в закон об АО. При этом уставом непубличного АО может быть предусмотрено, что положения этой статьи к нему не применяются.
Кроме того, вносятся изменения в закон о рынке ценных бумаг. Они дают право лицу, не получившему выплат по ценным бумагам из-за отсутствия у регистратора эмитента точных и необходимых банковских реквизитов, либо в связи с иной просрочкой кредитора, потребовать произвести эти выплаты. Это право будет действовать три года с даты, когда эмитент должен был осуществить эти выплаты, если больший срок не предусмотрен федеральным законом.
Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 марта 2025 года, а положения о приостановке выплаты дивидендов - сразу после опубликования. А с 1 сентября 2027 года выплата дивидендов почтовым переводом будет возможна лишь в случае, если это предусмотрено уставом АО.
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