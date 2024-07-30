https://ria.ru/20240730/gosduma-1962988429.html
Госдума определила правила дистанционного проведения собраний акционеров
Госдума определила правила дистанционного проведения собраний акционеров - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума определила правила дистанционного проведения собраний акционеров
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, определяющий правила дистанционного проведения собраний акционеров и участников хозяйственных обществ. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:03
2024-07-30T18:03
2024-07-30T18:03
россия
сергей гаврилов
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, определяющий правила дистанционного проведения собраний акционеров и участников хозяйственных обществ. "У компаний и финансовых организаций появится возможность принимать необходимые корпоративные решения дистанционно. Бизнес давно ждет этот закон. О нем, в частности, много говорилось на недавнем Петербургском международном экономическом форуме", - заявил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Работа над законом, по его словам, велась более трех лет при активном участии правительства и Банка России. "Возможность проведения заседаний в полностью дистанционном формате позволит оптимизировать издержки на организацию таких собраний для бизнеса, упростить проведение корпоративных процедур. Акционеры или участники хозяйственных обществ смогут принимать участие в заседании в любом удобном для себя месте без необходимости присутствия и затрат на проезд к месту проведения заседания", - пояснил, в свою очередь, первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов. "В части, касающейся дистанта, закон содержит порядок достоверного установления лиц, участвующих в общем собрании, требования к трансляции заседания и доступу к информации о ходе голосования. Для идентификации участников собрания предложено использовать усиленные квалифицированную и неквалифицированную электронные подписи, единую систему идентификации и аутентификации, и в будущем - единую биометрическую систему", - рассказал Гаврилов. Кроме того, закон гармонизирует нормы корпоративного и гражданского законодательства в части принятия решений общим собранием и подробно прописывает правила использования электронных бюллетеней для голосования. "Изменения предусматривают также гармонизацию положений гражданского законодательства о принятии решений общим собранием с законодательством о рынке ценных бумаг и инвестиционных фондах", - сообщил депутат. В новой редакции представлены ряд положений законов об АО и ООО: о подготовке к общему собранию или заочному голосованию, о требованиях к информации об их проведении, о порядке участия в них владельцев ценных бумаг и порядке определения кворума при принятии решений органами общества. Помимо этого, вносятся изменения в законодательство о нотариате. Они связаны, во-первых, с порядком нотариального удостоверения полномочий лиц, принимающих дистанционное участие в общем собрании и иных органах юрлица. Во-вторых, изменения касаются свидетельствования подлинности подписи на документах, предоставляемых в налоговые органы для внесения изменений в ЕГРЮЛ в связи с избранием единоличного исполнительного органа общества, а также формированием ликвидационной комиссии или назначением ликвидатора. "Это поможет бороться с подделкой подписей на предоставляемых в налоговые органы документах и последующим рейдерским захватом предприятий", - пояснил Гаврилов. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 марта 2025 года, а положения, касающиеся нотариусов, с 1 сентября 2024 года. "Плюс мы даем три года на то, чтобы общества технически подготовились к процедуре достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании общего собрания, и лиц, подписавших бюллетень для голосования, с помощью электронной подписи", - сказал Гаврилов. Исходя из текста документа, эти нормы начнут действовать с 1 сентября 2027 года.
https://realty.ria.ru/20240730/raschet-1962971518.html
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962964121.html
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россия, сергей гаврилов, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Госдума определила правила дистанционного проведения собраний акционеров
Госдума приняла закон о дистанционном проведении собраний акционеров
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, определяющий правила дистанционного проведения собраний акционеров и участников хозяйственных обществ.
"У компаний и финансовых организаций появится возможность принимать необходимые корпоративные решения дистанционно. Бизнес давно ждет этот закон. О нем, в частности, много говорилось на недавнем Петербургском международном экономическом форуме", - заявил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов
. Работа над законом, по его словам, велась более трех лет при активном участии правительства и Банка России.
"Возможность проведения заседаний в полностью дистанционном формате позволит оптимизировать издержки на организацию таких собраний для бизнеса, упростить проведение корпоративных процедур. Акционеры или участники хозяйственных обществ смогут принимать участие в заседании в любом удобном для себя месте без необходимости присутствия и затрат на проезд к месту проведения заседания", - пояснил, в свою очередь, первый замглавы Минэкономразвития РФ
Илья Торосов.
"В части, касающейся дистанта, закон содержит порядок достоверного установления лиц, участвующих в общем собрании, требования к трансляции заседания и доступу к информации о ходе голосования. Для идентификации участников собрания предложено использовать усиленные квалифицированную и неквалифицированную электронные подписи, единую систему идентификации и аутентификации, и в будущем - единую биометрическую систему", - рассказал Гаврилов.
Кроме того, закон гармонизирует нормы корпоративного и гражданского законодательства в части принятия решений общим собранием и подробно прописывает правила использования электронных бюллетеней для голосования. "Изменения предусматривают также гармонизацию положений гражданского законодательства о принятии решений общим собранием с законодательством о рынке ценных бумаг и инвестиционных фондах", - сообщил депутат.
В новой редакции представлены ряд положений законов об АО и ООО: о подготовке к общему собранию или заочному голосованию, о требованиях к информации об их проведении, о порядке участия в них владельцев ценных бумаг и порядке определения кворума при принятии решений органами общества.
Помимо этого, вносятся изменения в законодательство о нотариате. Они связаны, во-первых, с порядком нотариального удостоверения полномочий лиц, принимающих дистанционное участие в общем собрании и иных органах юрлица. Во-вторых, изменения касаются свидетельствования подлинности подписи на документах, предоставляемых в налоговые органы для внесения изменений в ЕГРЮЛ в связи с избранием единоличного исполнительного органа общества, а также формированием ликвидационной комиссии или назначением ликвидатора.
"Это поможет бороться с подделкой подписей на предоставляемых в налоговые органы документах и последующим рейдерским захватом предприятий", - пояснил Гаврилов.
Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 марта 2025 года, а положения, касающиеся нотариусов, с 1 сентября 2024 года. "Плюс мы даем три года на то, чтобы общества технически подготовились к процедуре достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании общего собрания, и лиц, подписавших бюллетень для голосования, с помощью электронной подписи", - сказал Гаврилов. Исходя из текста документа, эти нормы начнут действовать с 1 сентября 2027 года.