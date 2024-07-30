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Госдума приняла закон о создании института наставничества - РИА Новости, 30.07.2024
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18:01 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962988166.html
Госдума приняла закон о создании института наставничества
Госдума приняла закон о создании института наставничества - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума приняла закон о создании института наставничества
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и окончательном третьем чтении законопроект о создании института наставничества в сфере профилактики РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:01
2024-07-30T18:01
общество
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артем метелев (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и окончательном третьем чтении законопроект о создании института наставничества в сфере профилактики безнадзорности. Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов от "Единой России". Законопроект предлагает создать специальный реестр наставников. Он будет формироваться на базе единой информационной системы ДОБРО.РФ и ГИС "Профилактика", которая также будет создана законом. Желающие стать наставниками смогут оставить заявку на внесение в реестр, а комиссия по делам несовершеннолетних, с помощью ГИС "Профилактика", направит наставников к подопечным. Наставники будут отчитываться перед комиссией о проделанной работе раз в полгода. Минпросвещения утвердит необходимые правила и критерии для принятия подобных решений, рассказал ранее РИА Новости один из авторов инициативы, глава комитета ГД по молодёжной политике Артём Метелев. Согласно принятому закону, назначать наставника будет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав с согласия несовершеннолетнего и его родителей или иных законных представителей. При этом предусматривается возможность отмены или замены наставника в случае ненадлежащего исполнения наставником своих обязанностей. Кроме того, в законе указано, что наставниками не могут быть фигуранты уголовных дел, иноагенты, граждане, которые не допускаются к педагогической деятельности в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
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общество, россия, артем метелев (депутат), госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ, Единая Россия
Госдума приняла закон о создании института наставничества

Госдума ввела наставничество для несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и окончательном третьем чтении законопроект о создании института наставничества в сфере профилактики безнадзорности.
Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов от "Единой России".
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Законопроект предлагает создать специальный реестр наставников. Он будет формироваться на базе единой информационной системы ДОБРО.РФ и ГИС "Профилактика", которая также будет создана законом. Желающие стать наставниками смогут оставить заявку на внесение в реестр, а комиссия по делам несовершеннолетних, с помощью ГИС "Профилактика", направит наставников к подопечным. Наставники будут отчитываться перед комиссией о проделанной работе раз в полгода. Минпросвещения утвердит необходимые правила и критерии для принятия подобных решений, рассказал ранее РИА Новости один из авторов инициативы, глава комитета ГД по молодёжной политике Артём Метелев.
Согласно принятому закону, назначать наставника будет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав с согласия несовершеннолетнего и его родителей или иных законных представителей. При этом предусматривается возможность отмены или замены наставника в случае ненадлежащего исполнения наставником своих обязанностей.
Кроме того, в законе указано, что наставниками не могут быть фигуранты уголовных дел, иноагенты, граждане, которые не допускаются к педагогической деятельности в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
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