https://ria.ru/20240730/gosduma-1962977122.html
Госдума приняла закон о свиданиях заключенных с адвокатами по видеосвязи
Госдума приняла закон о свиданиях заключенных с адвокатами по видеосвязи - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума приняла закон о свиданиях заключенных с адвокатами по видеосвязи
Госдума на пленарном заседании приняла закон о возможности проведения свиданий обвиняемого с защитником путем использования систем видеоконференцсвязи. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:08
2024-07-30T17:08
2024-07-30T17:08
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о возможности проведения свиданий обвиняемого с защитником путем использования систем видеоконференцсвязи. Законом устанавливается, что свидания подозреваемого с защитником могут проводиться с использованием систем видеоконференцсвязи. Такие свидания могут предоставляться по заявлению подозреваемого и с согласия защитника при наличии в следственном изоляторе соответствующих помещений и технических возможностей, а также с соблюдением условий конфиденциальности и сохранения адвокатской тайны. В целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах ФСИН России заключает соглашения о взаимодействии с зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными организациями. В соответствии с указанными соглашениями территориальные органы также смогут заключать соглашения о взаимодействии с зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными организациями. ФСИН России утвердит обязательные для включения в указанные соглашения требования к содержанию таких соглашений.
https://ria.ru/20240622/zakon-1954739418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф
Общество, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Госдума РФ
Госдума приняла закон о свиданиях заключенных с адвокатами по видеосвязи
Госдума приняла закон о праве находящихся в СИЗО на свидания с адвокатами по ВКС
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о возможности проведения свиданий обвиняемого с защитником путем использования систем видеоконференцсвязи.
Законом устанавливается, что свидания подозреваемого с защитником могут проводиться с использованием систем видеоконференцсвязи. Такие свидания могут предоставляться по заявлению подозреваемого и с согласия защитника при наличии в следственном изоляторе соответствующих помещений и технических возможностей, а также с соблюдением условий конфиденциальности и сохранения адвокатской тайны.
В целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах ФСИН России
заключает соглашения о взаимодействии с зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными организациями.
В соответствии с указанными соглашениями территориальные органы также смогут заключать соглашения о взаимодействии с зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными организациями. ФСИН России утвердит обязательные для включения в указанные соглашения требования к содержанию таких соглашений.