https://ria.ru/20240730/gosduma-1962977122.html

Госдума приняла закон о свиданиях заключенных с адвокатами по видеосвязи

Госдума приняла закон о свиданиях заключенных с адвокатами по видеосвязи - РИА Новости, 30.07.2024

Госдума приняла закон о свиданиях заключенных с адвокатами по видеосвязи

Госдума на пленарном заседании приняла закон о возможности проведения свиданий обвиняемого с защитником путем использования систем видеоконференцсвязи. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:08

2024-07-30T17:08

2024-07-30T17:08

общество

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о возможности проведения свиданий обвиняемого с защитником путем использования систем видеоконференцсвязи. Законом устанавливается, что свидания подозреваемого с защитником могут проводиться с использованием систем видеоконференцсвязи. Такие свидания могут предоставляться по заявлению подозреваемого и с согласия защитника при наличии в следственном изоляторе соответствующих помещений и технических возможностей, а также с соблюдением условий конфиденциальности и сохранения адвокатской тайны. В целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах ФСИН России заключает соглашения о взаимодействии с зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными организациями. В соответствии с указанными соглашениями территориальные органы также смогут заключать соглашения о взаимодействии с зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными организациями. ФСИН России утвердит обязательные для включения в указанные соглашения требования к содержанию таких соглашений.

https://ria.ru/20240622/zakon-1954739418.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф