https://ria.ru/20240730/gosduma-1962964121.html
В Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для самозанятых
В Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для самозанятых - РИА Новости, 30.07.2024
В Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для самозанятых
Группа сенаторов и депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для субъектов малого и среднего... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:21
2024-07-30T16:21
2024-07-30T16:21
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также для самозанятых граждан. "Предлагаемые изменения позволят снизить риски дефолтов заемщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц - самозанятых, а также уменьшить риски для финансовой устойчивости кредиторов", - сказано в пояснительной записке. Законопроект предоставляет таким заемщикам возможность обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода по ранее взятому кредиту или займу на период не более шести месяцев. Максимальный размер кредита (займа), по которому заемщик вправе обратиться с таким требованием, устанавливается правительством РФ. До установления кабмином такого порогового значения максимальный размер кредита (займа), по которому предоставляются кредитные каникулы, для микропредприятий составит 60 миллионов рублей, для малых предприятий - 400 миллионов рублей, для средних предприятий - 1 миллиард рублей, для самозанятых – 10 миллионов рублей. Причем кредитные каникулы таким лицам по одному договору кредита (займа) предоставляются не чаще одного раза в пять лет. Этот льготный период предоставляется по заявлению заемщика без предъявления к нему специальных требований (снижение объемов выручки, осуществление деятельности в определенных отраслях и иных). В течение всего периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита (займа). В течение данного периода кредитор по общему правилу начисляет проценты за пользование кредитом (займом) по ставке, предусмотренной договором. В случае изменения значения ключевой ставки Банка России более чем на 50% по договорам кредита (займа) с применением ставки в виде фиксированной величины проценты по ним будут начисляться по ставке равной размеру ключевой ставки ЦБ, увеличенной на один процентный пункт. Данные проценты в течение кредитных каникул уплачиваются заемщиком ежемесячно. В случае их неуплаты они включаются в сумму основного долга заемщика.
https://ria.ru/20240514/kredit-1945752978.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для самозанятых
В Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для МСП и самозанятых
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также для самозанятых граждан.
"Предлагаемые изменения позволят снизить риски дефолтов заемщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц - самозанятых, а также уменьшить риски для финансовой устойчивости кредиторов", - сказано в пояснительной записке.
Законопроект предоставляет таким заемщикам возможность обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода по ранее взятому кредиту или займу на период не более шести месяцев. Максимальный размер кредита (займа), по которому заемщик вправе обратиться с таким требованием, устанавливается правительством РФ
.
До установления кабмином такого порогового значения максимальный размер кредита (займа), по которому предоставляются кредитные каникулы, для микропредприятий составит 60 миллионов рублей, для малых предприятий - 400 миллионов рублей, для средних предприятий - 1 миллиард рублей, для самозанятых – 10 миллионов рублей.
Причем кредитные каникулы таким лицам по одному договору кредита (займа) предоставляются не чаще одного раза в пять лет. Этот льготный период предоставляется по заявлению заемщика без предъявления к нему специальных требований (снижение объемов выручки, осуществление деятельности в определенных отраслях и иных). В течение всего периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита (займа).
В течение данного периода кредитор по общему правилу начисляет проценты за пользование кредитом (займом) по ставке, предусмотренной договором. В случае изменения значения ключевой ставки Банка России более чем на 50% по договорам кредита (займа) с применением ставки в виде фиксированной величины проценты по ним будут начисляться по ставке равной размеру ключевой ставки ЦБ
, увеличенной на один процентный пункт. Данные проценты в течение кредитных каникул уплачиваются заемщиком ежемесячно. В случае их неуплаты они включаются в сумму основного долга заемщика.