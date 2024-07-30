https://ria.ru/20240730/gosduma-1962932735.html

Госдума приняла закон о контрольных полетах в гражданской авиации

Госдума приняла закон о контрольных полетах в гражданской авиации - РИА Новости, 30.07.2024

Госдума приняла закон о контрольных полетах в гражданской авиации

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект, которым предлагается закрепить в Воздушном кодексе определения "контрольный полет (облет)... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:31

2024-07-30T14:31

2024-07-30T16:10

россия

госдума рф

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект, которым предлагается закрепить в Воздушном кодексе определения "контрольный полет (облет) гражданского воздушного судна" и "контрольный полет (облет) воздушного судна государственной авиации". Согласно тексту законопроекта, контрольный полет (облёт) гражданского воздушного судна - это полет, выполняемый в целях подтверждения годности воздушного судна после выполнения работ по его техобслуживанию, перечень которых устанавливается эксплуатационной документацией. Аналогичное определение устанавливается и для воздушных судов госавиации. Также полномочиями по подготовке и выполнению контрольного полета для гражданских судов предлагается наделить Минтранс РФ, а для судов госавиации - Минобороны РФ и организаций, в ведении которых находится госавиация. Ведение сертификатов летной годности гражданского воздушного судна и государственного реестра гражданских воздушных судов РФ возлагается на Росавиацию, правила формирования и ведения сертификатов и реестров определяются Федеральными авиационными правилами (ФАП). В тексте документа сказано, что в Воздушном кодексе вводятся понятия "безопасность полетов в гражданской авиации" "программа безопасности полетов", "фактор опасности", "риск для безопасности полетов". Кроме того, новой статьей в Воздушном кодексе устанавливается ведение реестров сертификатов и документов, подтверждающих соответствие требованиям ФАП юрлиц, осуществляющих техобслуживание подлежащих сертификации беспилотников, а также гражданских судов, авиадвигателей за исключением легких и сверхлегких гражданских судов, не осуществляющих коммерческих перевозок и авиаработ. Предусматривается обязательность наличия в ФАП формы заявления на подтверждение соответствия требованиям, видов и категорий разрешенных работ по техобслуживанию и других требований.Из поправок к законопроекту следует, что при поступлении от ФСБ России информации о возможном нарушении обязательных требований в области транспортной безопасности, содержащей сведения о причинении вреда или об угрозе его причинения охраняемым законом ценностям в сфере обороны страны и безопасности государства, внеплановая выездная проверка и внеплановый рейдовый осмотр проводятся с извещением об этом (в течение 24 часов после получения соответствующих сведений) органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля, посредством направления в тот же срок документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для проведения такой проверки.

https://ria.ru/20240719/rostekh-1960789434.html

https://ria.ru/20240205/samolet-1925479028.html

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россия, госдума рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)