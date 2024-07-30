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Число пострадавших при обстреле Горловки мирных жителей увеличилось до трех - РИА Новости, 30.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/gorlovka-1962888097.html
Число пострадавших при обстреле Горловки мирных жителей увеличилось до трех
Число пострадавших при обстреле Горловки мирных жителей увеличилось до трех - РИА Новости, 30.07.2024
Число пострадавших при обстреле Горловки мирных жителей увеличилось до трех
Количество пострадавших мирных жителей в результате украинского обстрела Горловки в ДНР во вторник увеличилось до трех, сообщил мэр этого города Иван Приходько... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:29
2024-07-30T12:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Количество пострадавших мирных жителей в результате украинского обстрела Горловки в ДНР во вторник увеличилось до трех, сообщил мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале, ранее глава города заявил о гибели вагоновожатого трамвая и ранении двух человек. "По уточненной информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до трех", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, позже уточнило, что при атаке украинского беспилотника-камикадзе по бульвару Димитрова в Горловке повреждены трамвай и маршрутный автобус, погиб 25-летний вагоновожатый трамвая и ранена женщина-пассажир, также в маршрутке пострадала девочка-подросток 2007 года рождения. Как передает корреспондент РИА Новости, FPV-дрон угодил в крышу кабины водителя трамвая, в результате взрывом был пробит кузов, а осколками посечен салон. "Атака осуществлялась при помощи FPV-дронов по трамваям городского маршрута. К сожалению, есть данные о пострадавших - один погибший, трое раненых", - рассказал журналистам начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240729/vsu-1962761327.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, горловка, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Горловки мирных жителей увеличилось до трех

Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ увеличилось до трех

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Количество пострадавших мирных жителей в результате украинского обстрела Горловки в ДНР во вторник увеличилось до трех, сообщил мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале, ранее глава города заявил о гибели вагоновожатого трамвая и ранении двух человек.
"По уточненной информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до трех", - написал Приходько.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
ВСУ повредили автозаправку в Горловке
Вчера, 17:49
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, позже уточнило, что при атаке украинского беспилотника-камикадзе по бульвару Димитрова в Горловке повреждены трамвай и маршрутный автобус, погиб 25-летний вагоновожатый трамвая и ранена женщина-пассажир, также в маршрутке пострадала девочка-подросток 2007 года рождения.
Как передает корреспондент РИА Новости, FPV-дрон угодил в крышу кабины водителя трамвая, в результате взрывом был пробит кузов, а осколками посечен салон.
"Атака осуществлялась при помощи FPV-дронов по трамваям городского маршрута. К сожалению, есть данные о пострадавших - один погибший, трое раненых", - рассказал журналистам начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаИван ПриходькоРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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