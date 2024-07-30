https://ria.ru/20240730/gorlovka-1962888097.html

Число пострадавших при обстреле Горловки мирных жителей увеличилось до трех

Число пострадавших при обстреле Горловки мирных жителей увеличилось до трех - РИА Новости, 30.07.2024

Число пострадавших при обстреле Горловки мирных жителей увеличилось до трех

Количество пострадавших мирных жителей в результате украинского обстрела Горловки в ДНР во вторник увеличилось до трех, сообщил мэр этого города Иван Приходько... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:29

2024-07-30T12:29

2024-07-30T12:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

иван приходько

россия

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Количество пострадавших мирных жителей в результате украинского обстрела Горловки в ДНР во вторник увеличилось до трех, сообщил мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале, ранее глава города заявил о гибели вагоновожатого трамвая и ранении двух человек. "По уточненной информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до трех", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, позже уточнило, что при атаке украинского беспилотника-камикадзе по бульвару Димитрова в Горловке повреждены трамвай и маршрутный автобус, погиб 25-летний вагоновожатый трамвая и ранена женщина-пассажир, также в маршрутке пострадала девочка-подросток 2007 года рождения. Как передает корреспондент РИА Новости, FPV-дрон угодил в крышу кабины водителя трамвая, в результате взрывом был пробит кузов, а осколками посечен салон. "Атака осуществлялась при помощи FPV-дронов по трамваям городского маршрута. К сожалению, есть данные о пострадавших - один погибший, трое раненых", - рассказал журналистам начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240729/vsu-1962761327.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, горловка, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, происшествия