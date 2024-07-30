https://ria.ru/20240730/gorlovka-1962846385.html

В Горловке при обстрелах пострадали два человека

В Горловке при обстрелах пострадали два человека - РИА Новости, 30.07.2024

В Горловке при обстрелах пострадали два человека

Два мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T09:07

2024-07-30T09:07

2024-07-30T12:22

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненых мирных горловчан в результате украинской вооруженной агрессии возросло до двух", — написал он. Перед этим Приходько сообщал, что украинский беспилотник атаковал трамвай в центре Горловки, погибла вагоновожатая. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 7:10 мск ВСУ также выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе здесь жили более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240730/pozhar-1962842701.html

https://ria.ru/20240728/obstrel-1962473301.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия