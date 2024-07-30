https://ria.ru/20240730/gorlovka-1962846385.html
В Горловке при обстрелах пострадали два человека
В Горловке при обстрелах пострадали два человека - РИА Новости, 30.07.2024
В Горловке при обстрелах пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:07
2024-07-30T09:07
2024-07-30T12:22
горловка
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украина
иван приходько
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ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненых мирных горловчан в результате украинской вооруженной агрессии возросло до двух", — написал он. Перед этим Приходько сообщал, что украинский беспилотник атаковал трамвай в центре Горловки, погибла вагоновожатая. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 7:10 мск ВСУ также выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе здесь жили более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240730/pozhar-1962842701.html
https://ria.ru/20240728/obstrel-1962473301.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при обстрелах пострадали два человека
В Горловке при обстрелах со стороны ВСУ пострадали два человека