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В немецком Ратцебурге обрушилась крыша супермаркета - РИА Новости, 30.07.2024
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19:23 30.07.2024 (обновлено: 20:52 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/germaniya-1963012827.html
В немецком Ратцебурге обрушилась крыша супермаркета
В немецком Ратцебурге обрушилась крыша супермаркета - РИА Новости, 30.07.2024
В немецком Ратцебурге обрушилась крыша супермаркета
Крыша супермаркета обрушилась в небольшом городе Ратцебург на севере Германии, сообщило издание Lübecker Nachrichten. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:23
2024-07-30T20:52
германия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Крыша супермаркета обрушилась в небольшом городе Ратцебург на севере Германии, сообщило издание Lübecker Nachrichten.&quot;В Ратцебурге днем во вторник, 30 июля, обрушилась крыша супермаркета Netto&quot;, — говорится в публикации.Пока непонятно, сколько людей находилось внутри здания на момент обрушения. Пожарные говорят об "инциденте с большим количеством раненых". На месте задействовано большое количество спасателей и пожарных.По словам представителя полиции, сейчас экстренные службы оценивают обстановку.Как позднее сообщило издание, в результате инцидента пострадали 14 человек, при этом обошлось без серьезных травм. Пострадавшим оказали помощь на парковке перед супермаркетом.По информации Lübecker Nachrichten, люди услышали сильный треск и успели покинуть магазин до обрушения крыши. Также пожарные полагают, что под завалами людей нет.Причины обрушения пока неясны, зданию супермаркета было около 20 лет.
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германия, в мире
Германия, В мире
В немецком Ратцебурге обрушилась крыша супермаркета

Lübecker Nachrichten: в Ратцебурге рухнула крыша супермаркета, есть пострадавшие

© Фото : соцсетиКрыша супермаркета обрушилась в Ратцебурге, Германия
Крыша супермаркета обрушилась в Ратцебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : соцсети
Крыша супермаркета обрушилась в Ратцебурге, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Крыша супермаркета обрушилась в небольшом городе Ратцебург на севере Германии, сообщило издание Lübecker Nachrichten.
«

"В Ратцебурге днем во вторник, 30 июля, обрушилась крыша супермаркета Netto", — говорится в публикации.

Пока непонятно, сколько людей находилось внутри здания на момент обрушения. Пожарные говорят об "инциденте с большим количеством раненых". На месте задействовано большое количество спасателей и пожарных.
По словам представителя полиции, сейчас экстренные службы оценивают обстановку.
Как позднее сообщило издание, в результате инцидента пострадали 14 человек, при этом обошлось без серьезных травм. Пострадавшим оказали помощь на парковке перед супермаркетом.
По информации Lübecker Nachrichten, люди услышали сильный треск и успели покинуть магазин до обрушения крыши. Также пожарные полагают, что под завалами людей нет.
Причины обрушения пока неясны, зданию супермаркета было около 20 лет.
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