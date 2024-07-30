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В немецком Ратцебурге обрушилась крыша супермаркета
В немецком Ратцебурге обрушилась крыша супермаркета - РИА Новости, 30.07.2024
В немецком Ратцебурге обрушилась крыша супермаркета
Крыша супермаркета обрушилась в небольшом городе Ратцебург на севере Германии, сообщило издание Lübecker Nachrichten. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:23
2024-07-30T19:23
2024-07-30T20:52
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Крыша супермаркета обрушилась в небольшом городе Ратцебург на севере Германии, сообщило издание Lübecker Nachrichten."В Ратцебурге днем во вторник, 30 июля, обрушилась крыша супермаркета Netto", — говорится в публикации.Пока непонятно, сколько людей находилось внутри здания на момент обрушения. Пожарные говорят об "инциденте с большим количеством раненых". На месте задействовано большое количество спасателей и пожарных.По словам представителя полиции, сейчас экстренные службы оценивают обстановку.Как позднее сообщило издание, в результате инцидента пострадали 14 человек, при этом обошлось без серьезных травм. Пострадавшим оказали помощь на парковке перед супермаркетом.По информации Lübecker Nachrichten, люди услышали сильный треск и успели покинуть магазин до обрушения крыши. Также пожарные полагают, что под завалами людей нет.Причины обрушения пока неясны, зданию супермаркета было около 20 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире
В немецком Ратцебурге обрушилась крыша супермаркета
Lübecker Nachrichten: в Ратцебурге рухнула крыша супермаркета, есть пострадавшие
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Крыша супермаркета обрушилась в небольшом городе Ратцебург на севере Германии, сообщило издание Lübecker Nachrichten
.
«
"В Ратцебурге днем во вторник, 30 июля, обрушилась крыша супермаркета Netto", — говорится в публикации.
Пока непонятно, сколько людей находилось внутри здания на момент обрушения. Пожарные говорят об "инциденте с большим количеством раненых". На месте задействовано большое количество спасателей и пожарных.
По словам представителя полиции, сейчас экстренные службы оценивают обстановку.
Как позднее сообщило издание, в результате инцидента пострадали 14 человек, при этом обошлось без серьезных травм. Пострадавшим оказали помощь на парковке перед супермаркетом.
По информации Lübecker Nachrichten, люди услышали сильный треск и успели покинуть магазин до обрушения крыши. Также пожарные полагают, что под завалами людей нет.
Причины обрушения пока неясны, зданию супермаркета было около 20 лет.