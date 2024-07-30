В Германии назвали размещение ракет США в стране шагом к эскалации
Rheinische Post: в Германии призвали власти отклониться от курса к эскалации
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Решение о размещении американских ракет в Германии является шагом в сторону военной эскалации, немецкому правительству необходимо отклониться от этого курса, заявила сопредседатель недавно основанной партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Амира Мохамед Али в интервью Rheinische Post.
Ранее администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в ФРГ.
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"Размещение американских ракет дальнего радиуса действия в Германии - это еще один шаг к военной эскалации. Это крайне опасный курс, от которого немецкое правительство должно отклониться", - сказала сопредседатель партии, критикующей военные поставки на Украину.
По ее словам, эта мера серьезно увеличивает военный риск для Германии. "Разумеется, Шольц не должен был в обход парламента принимать такое далеко идущее решение", - добавила она.
Ранее официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн заявила, что немецкое правительство принимает к сведению слова президента РФ Владимира Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, но Берлин настаивает на размещении средств сдерживания в Германии.
В воскресенье Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге заявил, что в случае размещения американских вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.