Рейтинг@Mail.ru
В Германии назвали размещение ракет США в стране шагом к эскалации - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/germanija-1962920916.html
В Германии назвали размещение ракет США в стране шагом к эскалации
В Германии назвали размещение ракет США в стране шагом к эскалации - РИА Новости, 30.07.2024
В Германии назвали размещение ракет США в стране шагом к эскалации
Решение о размещении американских ракет в Германии является шагом в сторону военной эскалации, немецкому правительству необходимо отклониться от этого курса,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:54
2024-07-30T13:54
в мире
германия
россия
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg
БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Решение о размещении американских ракет в Германии является шагом в сторону военной эскалации, немецкому правительству необходимо отклониться от этого курса, заявила сопредседатель недавно основанной партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Амира Мохамед Али в интервью Rheinische Post. Ранее администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в ФРГ. "Размещение американских ракет дальнего радиуса действия в Германии - это еще один шаг к военной эскалации. Это крайне опасный курс, от которого немецкое правительство должно отклониться", - сказала сопредседатель партии, критикующей военные поставки на Украину. По ее словам, эта мера серьезно увеличивает военный риск для Германии. "Разумеется, Шольц не должен был в обход парламента принимать такое далеко идущее решение", - добавила она. Ранее официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн заявила, что немецкое правительство принимает к сведению слова президента РФ Владимира Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, но Берлин настаивает на размещении средств сдерживания в Германии. В воскресенье Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге заявил, что в случае размещения американских вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
https://ria.ru/20240729/germaniya-1962701026.html
https://ria.ru/20240728/rakety-1962494736.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3aadaf79edda29a93ea7939acaf7f3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, сша, владимир путин
В мире, Германия, Россия, США, Владимир Путин
В Германии назвали размещение ракет США в стране шагом к эскалации

Rheinische Post: в Германии призвали власти отклониться от курса к эскалации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Решение о размещении американских ракет в Германии является шагом в сторону военной эскалации, немецкому правительству необходимо отклониться от этого курса, заявила сопредседатель недавно основанной партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Амира Мохамед Али в интервью Rheinische Post.
Ранее администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в ФРГ.
Здание Рейхстага - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В ФРГ утверждают, что приняли к сведению слова Путина о размещении ракет
29 июля, 14:30
«
"Размещение американских ракет дальнего радиуса действия в Германии - это еще один шаг к военной эскалации. Это крайне опасный курс, от которого немецкое правительство должно отклониться", - сказала сопредседатель партии, критикующей военные поставки на Украину.
По ее словам, эта мера серьезно увеличивает военный риск для Германии. "Разумеется, Шольц не должен был в обход парламента принимать такое далеко идущее решение", - добавила она.
Ранее официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн заявила, что немецкое правительство принимает к сведению слова президента РФ Владимира Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, но Берлин настаивает на размещении средств сдерживания в Германии.
В воскресенье Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге заявил, что в случае размещения американских вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Путин рассказал о зоне досягаемости американских ракет в Германии
28 июля, 12:26
 
В миреГерманияРоссияСШАВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала