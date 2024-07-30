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В ООН заявили о росте числа заболевших гепатитом А в Газе - РИА Новости, 30.07.2024
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14:25 30.07.2024 (обновлено: 14:46 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/gepatit-1962929755.html
В ООН заявили о росте числа заболевших гепатитом А в Газе
В ООН заявили о росте числа заболевших гепатитом А в Газе - РИА Новости, 30.07.2024
В ООН заявили о росте числа заболевших гепатитом А в Газе
С 7 октября 2023 года, когда произошла новая эскалация палестино-израильского конфликта, число случаев заболевания гепатитом А в секторе Газа увеличилось с... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:25
2024-07-30T14:46
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. С 7 октября 2023 года, когда произошла новая эскалация палестино-израильского конфликта, число случаев заболевания гепатитом А в секторе Газа увеличилось с восьмидесяти пяти до почти сорока тысяч, дети находятся в серьезной опасности, говорится в заявлении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)."Согласно данным программы БАПОР в области здравоохранения, еженедельно из медицинских центров и приютов БАПОР по всей Газе поступают сообщения о 800-1000 новых случаях заболевания гепатитом. Число случаев заболевания гепатитом А увеличилось с 85 случаев, зарегистрированных до войны, до почти 40 тысяч случаев, зарегистрированных с начала войны. С самого начала (конфликта - ред.) БАПОР принимало меры по диагностике, повышению осведомленности и консультированию. Специального лечения гепатита А не существует", - сказано в документе. Добавляется, что все больше детей в Газе подвергаются риску заражения гепатитом А из-за массового перемещения людей, переполненных приютов, нехватки чистой воды, мыла и других средств гигиены. "Во время войны в Газе распространяется вспышка гепатита А. Семьи вынуждены покидать свои дома и жить в ужасных и нечеловеческих условиях в переполненных лагерях и приютах. Им не хватает чистой воды, гигиенических наборов и надлежащего обращения с отходами и канализацией. Из-за этого кризиса программе БАПОР в области здравоохранения по-прежнему крайне сложно удовлетворять потребности больных", - приводятся в документе слова руководителя программы здравоохранения БАПОР в секторе Газа Гады Аль-Джадбы. Накануне Министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240730/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, палестина, россия, бапор, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, БАПОР, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН заявили о росте числа заболевших гепатитом А в Газе

ООН: число случаев гепатита А в Газе выросло до почти 40 тыс с октября 2023 года

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. С 7 октября 2023 года, когда произошла новая эскалация палестино-израильского конфликта, число случаев заболевания гепатитом А в секторе Газа увеличилось с восьмидесяти пяти до почти сорока тысяч, дети находятся в серьезной опасности, говорится в заявлении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
"Согласно данным программы БАПОР в области здравоохранения, еженедельно из медицинских центров и приютов БАПОР по всей Газе поступают сообщения о 800-1000 новых случаях заболевания гепатитом. Число случаев заболевания гепатитом А увеличилось с 85 случаев, зарегистрированных до войны, до почти 40 тысяч случаев, зарегистрированных с начала войны. С самого начала (конфликта - ред.) БАПОР принимало меры по диагностике, повышению осведомленности и консультированию. Специального лечения гепатита А не существует", - сказано в документе.
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Добавляется, что все больше детей в Газе подвергаются риску заражения гепатитом А из-за массового перемещения людей, переполненных приютов, нехватки чистой воды, мыла и других средств гигиены.
«
"Во время войны в Газе распространяется вспышка гепатита А. Семьи вынуждены покидать свои дома и жить в ужасных и нечеловеческих условиях в переполненных лагерях и приютах. Им не хватает чистой воды, гигиенических наборов и надлежащего обращения с отходами и канализацией. Из-за этого кризиса программе БАПОР в области здравоохранения по-прежнему крайне сложно удовлетворять потребности больных", - приводятся в документе слова руководителя программы здравоохранения БАПОР в секторе Газа Гады Аль-Джадбы.
Накануне Министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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