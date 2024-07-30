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Премьеру Гаити пришлось бежать из-за стрельбы - РИА Новости, 30.07.2024
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05:57 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/gaiti-1962832836.html
Премьеру Гаити пришлось бежать из-за стрельбы
Премьеру Гаити пришлось бежать из-за стрельбы - РИА Новости, 30.07.2024
Премьеру Гаити пришлось бежать из-за стрельбы
Премьер-министр Гаити Гарри Кониль был вынужден бежать после того, как рядом с больницей в столице страны Порт-о-Пренсе, здание которой он посетил, началась... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:57
2024-07-30T05:57
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр Гаити Гарри Кониль был вынужден бежать после того, как рядом с больницей в столице страны Порт-о-Пренсе, здание которой он посетил, началась стрельба, сообщает радиостанция Métronome. "Визит премьер-министра Гарри Кониля в больницу общего профиля привел к вооруженным столкновениям между бандитами и силами правопорядка. В этом районе была слышна автоматная стрельба. Находившиеся там журналисты разбегались во все стороны. На видео, ставшем вирусным в соцсетях, видно, как кенийские офицеры укрываются во дворе больницы государственного университета Гаити. Главе правительстве пришлось покинуть место, объятое катастрофой", - сообщает радиостанция. Как передает агентство Франс Пресс, премьер не пострадал. Согласно агентству, здание больницы находилось под контролем банд с февраля по начало июля, когда полиция сумела отбить его. С конца июня в Гаити в рамках санкционированной ООН многонациональной миссии прибывают группы кенийских офицеров полиции, которые должны составить основу силового контингента из 2,5 тысячи человек и обеспечить безопасность социальных и государственных объектов. Помимо Кении свои подразделения на Гаити должны прислать Бенин, Чад, Багамские острова, Ямайка, Барбадос, Суринам и Бангладеш. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы. В феврале 2024 года в отсутствие в стране премьер-министра Ариэля Анри бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Позднее президент Гайаны Ирфаан Али по итогам переговоров на Ямайке заявил, что Анри покинет свой пост в рамках переходного политического периода, в течение которого власть в стране будет временно у переходного президентского совета. В конце мая переходный президентский совет Гаити выбрал на должность премьера переходного периода регионального директора фонда ЮНИСЕФ Гарри Кониля, который в 2011-2012 годах уже занимал премьерский пост. Он сформировал возглавил сформированное в июне правительство, которое помимо решения проблемы бандитизма должно будет организовать выборы нового президента.
https://ria.ru/20240423/gaiti-1941753733.html
https://ria.ru/20240326/gaiti-1935789100.html
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в мире, гаити, ямайка, кения, ариэль анри, жовенель моиз, оон, юнисеф
В мире, Гаити, Ямайка, Кения, Ариэль Анри, Жовенель Моиз, ООН, ЮНИСЕФ
Премьеру Гаити пришлось бежать из-за стрельбы

Métronome: премьеру Гаити Конилю пришлось бежать из-за стрельбы около больницы

© AP Photo / Odelyn JosephЧлены банды в Порт-о-Пренсе, Гаити
Члены банды в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Odelyn Joseph
Члены банды в Порт-о-Пренсе, Гаити. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр Гаити Гарри Кониль был вынужден бежать после того, как рядом с больницей в столице страны Порт-о-Пренсе, здание которой он посетил, началась стрельба, сообщает радиостанция Métronome.
"Визит премьер-министра Гарри Кониля в больницу общего профиля привел к вооруженным столкновениям между бандитами и силами правопорядка. В этом районе была слышна автоматная стрельба. Находившиеся там журналисты разбегались во все стороны. На видео, ставшем вирусным в соцсетях, видно, как кенийские офицеры укрываются во дворе больницы государственного университета Гаити. Главе правительстве пришлось покинуть место, объятое катастрофой", - сообщает радиостанция.
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Как передает агентство Франс Пресс, премьер не пострадал. Согласно агентству, здание больницы находилось под контролем банд с февраля по начало июля, когда полиция сумела отбить его.
С конца июня в Гаити в рамках санкционированной ООН многонациональной миссии прибывают группы кенийских офицеров полиции, которые должны составить основу силового контингента из 2,5 тысячи человек и обеспечить безопасность социальных и государственных объектов. Помимо Кении свои подразделения на Гаити должны прислать Бенин, Чад, Багамские острова, Ямайка, Барбадос, Суринам и Бангладеш.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
В феврале 2024 года в отсутствие в стране премьер-министра Ариэля Анри бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Позднее президент Гайаны Ирфаан Али по итогам переговоров на Ямайке заявил, что Анри покинет свой пост в рамках переходного политического периода, в течение которого власть в стране будет временно у переходного президентского совета.
В конце мая переходный президентский совет Гаити выбрал на должность премьера переходного периода регионального директора фонда ЮНИСЕФ Гарри Кониля, который в 2011-2012 годах уже занимал премьерский пост. Он сформировал возглавил сформированное в июне правительство, которое помимо решения проблемы бандитизма должно будет организовать выборы нового президента.
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В миреГаитиЯмайкаКенияАриэль АнриЖовенель МоизООНЮНИСЕФ
 
 
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