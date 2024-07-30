https://ria.ru/20240730/front-1962977299.html

"Второй фронт против России". В Грузии сделали неожиданное заявление

"Второй фронт против России". В Грузии сделали неожиданное заявление - РИА Новости, 30.07.2024

"Второй фронт против России". В Грузии сделали неожиданное заявление

Против России откроется второй фронт в Грузии, если на парламентских выборах победит партия бывшего президента республики Михаила Саакашвили "Национальное... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:08

2024-07-30T17:08

2024-07-30T17:08

в мире

грузия

россия

михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Против России откроется второй фронт в Грузии, если на парламентских выборах победит партия бывшего президента республики Михаила Саакашвили "Национальное движение", заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Его цитирует грузинский "Первый канал"."Теоретически, если мы допустим возвращение "Национального движения", мы останемся позади с евроинтеграцией и всем остальным. Я гарантирую, что если бы такой теоретический сценарий можно было бы представить, то им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь второй фронт", — спрогнозировал политик.Представители правящей партии Грузии неоднократно заявляли, что украинские чиновники и их сторонники из оппозиционной партии "Единое национальное движение" хотят открыть в закавказской республике "второй фронт" против России. Руководство также обещало не допустить "украинизации" страны.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Оппозиционная партия бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" создала к выборам новое политическое объединение с партией "Стратегия Агмашенебели" и другими политиками под названием "Единство ради спасения Грузии".

https://ria.ru/20240730/rossiya-1962955557.html

грузия

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в мире, грузия, россия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение