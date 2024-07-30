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"Второй фронт против России". В Грузии сделали неожиданное заявление
"Второй фронт против России". В Грузии сделали неожиданное заявление - РИА Новости, 30.07.2024
"Второй фронт против России". В Грузии сделали неожиданное заявление
Против России откроется второй фронт в Грузии, если на парламентских выборах победит партия бывшего президента республики Михаила Саакашвили "Национальное... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:08
2024-07-30T17:08
2024-07-30T17:08
в мире
грузия
россия
михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Против России откроется второй фронт в Грузии, если на парламентских выборах победит партия бывшего президента республики Михаила Саакашвили "Национальное движение", заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Его цитирует грузинский "Первый канал"."Теоретически, если мы допустим возвращение "Национального движения", мы останемся позади с евроинтеграцией и всем остальным. Я гарантирую, что если бы такой теоретический сценарий можно было бы представить, то им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь второй фронт", — спрогнозировал политик.Представители правящей партии Грузии неоднократно заявляли, что украинские чиновники и их сторонники из оппозиционной партии "Единое национальное движение" хотят открыть в закавказской республике "второй фронт" против России. Руководство также обещало не допустить "украинизации" страны.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Оппозиционная партия бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" создала к выборам новое политическое объединение с партией "Стратегия Агмашенебели" и другими политиками под названием "Единство ради спасения Грузии".
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в мире, грузия, россия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение
В мире, Грузия, Россия, Михаил Саакашвили, Ираклий Кобахидзе, Единое национальное движение
"Второй фронт против России". В Грузии сделали неожиданное заявление
Кобахидзе: против РФ в Грузии откроется фронт, если победит партия Саакашвили