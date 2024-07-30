Капитан фрегата "Штандарт" обжалует решение о санкциях в ЕСПЧ
Капитан "Штандарта" Мартусь обжалует решение о санкциях против фрегата в ЕСПЧ
© Sputnik / Сергей Мелконов
Российский фрегат "Штандарт". Архивное фото
ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Команда российского фрегата "Штандарт" обжалует решение о европейских санкциях против корабля в ЕСПЧ, сообщил РИА Новости капитан корабля Владимир Мартусь.
"У нас идет иск против решения префекта (французского департамента Финистер - ред.). И мы также подаем в Европейский суд в Люксембурге против этого решения Европейского союза", - сказал он.
"На все это нужны деньги. Мы объявили сбор пожертвований, так как самим нам таких денег не собрать. Надеемся, что все получится, потому что как иначе? И фестивали, и все наши учебные программы завязаны на заходах в порты, в том числе, европейские", - добавил он.
Префектура французского департамента Финистер запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против РФ была добавлена формулировка о "копиях исторических судов", которым является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте (Франция) и не дали войти в порт даже для снабжения.
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Команда корабля запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже почти пять с половиной тысяч человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.