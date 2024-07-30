https://ria.ru/20240730/fregat-1962872651.html

Российскому фрегату "Штандарт" разрешили зайти в испанский порт

Российскому фрегату "Штандарт" разрешили зайти в испанский порт - РИА Новости, 30.07.2024

Российскому фрегату "Штандарт" разрешили зайти в испанский порт

Власти испанского города Сеэ разрешили российскому фрегату "Штандарт" зайти в порт для пополнения запасов, сообщил РИА Новости капитан корабля Владимир Мартусь. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T11:25

2024-07-30T11:25

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ПАРИЖ, 30 июл — РИА Новости. Власти испанского города Сеэ разрешили российскому фрегату "Штандарт" зайти в порт для пополнения запасов, сообщил РИА Новости капитан корабля Владимир Мартусь."Долго у нас были обсуждения с испанскими властями про аварийный заход, но мы получили добро. Сейчас как раз подходим к причалу. Мы должны заправиться и двинуться дальше", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что на судне не было ни еды, ни воды, потому удалось договориться с испанскими властями и все согласовать.В августе "Штандарт" планирует принять участие в морском фестивале в городе Гранвиль на севере Франции, продолжил Мартусь. Город расположен в департаменте Манш, команда надеется, что препятствий для захода в порт там не будет.Как пояснил капитан, вопрос применения европейских санкций находится в ведении префекта: "Либо он применяет эти санкции, либо относится к кораблю с пониманием". Таким образом, остается "элемент лотереи", добавил Мартусь.Он подчеркнул, что команда фрегата обжалует решение о европейских санкциях в Европейском суде в Люксембурге.В июле префектура департамента Финистер на западе Франции запретила "Штандарту" зайти в порт после того, как в санкции ЕС против Москвы была добавлена формулировка о "копии исторических судов", которой является фрегат. Морякам не позволили участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для пополнения запасов. На помощь пришли моряки из французского яхт-клуба, которые на моторных лодках в несколько ходок привезли воду в канистрах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, испания, россия