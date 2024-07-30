Рейтинг@Mail.ru
Российскому фрегату "Штандарт" разрешили зайти в испанский порт - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 30.07.2024 (обновлено: 12:47 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/fregat-1962872651.html
Российскому фрегату "Штандарт" разрешили зайти в испанский порт
Российскому фрегату "Штандарт" разрешили зайти в испанский порт - РИА Новости, 30.07.2024
Российскому фрегату "Штандарт" разрешили зайти в испанский порт
Власти испанского города Сеэ разрешили российскому фрегату "Штандарт" зайти в порт для пополнения запасов, сообщил РИА Новости капитан корабля Владимир Мартусь. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:25
2024-07-30T12:47
в мире
испания
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961373010_0:58:3159:1835_1920x0_80_0_0_efdbe501a1f718257ec6b49670a35712.jpg
ПАРИЖ, 30 июл — РИА Новости. Власти испанского города Сеэ разрешили российскому фрегату "Штандарт" зайти в порт для пополнения запасов, сообщил РИА Новости капитан корабля Владимир Мартусь."Долго у нас были обсуждения с испанскими властями про аварийный заход, но мы получили добро. Сейчас как раз подходим к причалу. Мы должны заправиться и двинуться дальше", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что на судне не было ни еды, ни воды, потому удалось договориться с испанскими властями и все согласовать.В августе "Штандарт" планирует принять участие в морском фестивале в городе Гранвиль на севере Франции, продолжил Мартусь. Город расположен в департаменте Манш, команда надеется, что препятствий для захода в порт там не будет.Как пояснил капитан, вопрос применения европейских санкций находится в ведении префекта: "Либо он применяет эти санкции, либо относится к кораблю с пониманием". Таким образом, остается "элемент лотереи", добавил Мартусь.Он подчеркнул, что команда фрегата обжалует решение о европейских санкциях в Европейском суде в Люксембурге.В июле префектура департамента Финистер на западе Франции запретила "Штандарту" зайти в порт после того, как в санкции ЕС против Москвы была добавлена формулировка о "копии исторических судов", которой является фрегат. Морякам не позволили участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для пополнения запасов. На помощь пришли моряки из французского яхт-клуба, которые на моторных лодках в несколько ходок привезли воду в канистрах.
https://ria.ru/20240714/fregat-1959508782.html
https://ria.ru/20240723/fregat_shtandart-1961361415.html
https://ria.ru/20240728/fregat-1962447301.html
испания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961373010_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_df8a9011c3cd18f8785a5d4f904aeaeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, россия
В мире, Испания, Россия
Российскому фрегату "Штандарт" разрешили зайти в испанский порт

Испанский город Сеэ разрешил российскому фрегату "Штандарт" зайти в порт

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкФрегат "Штандарт"
Фрегат Штандарт - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
Фрегат "Штандарт". Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 июл — РИА Новости. Власти испанского города Сеэ разрешили российскому фрегату "Штандарт" зайти в порт для пополнения запасов, сообщил РИА Новости капитан корабля Владимир Мартусь.
"Долго у нас были обсуждения с испанскими властями про аварийный заход, но мы получили добро. Сейчас как раз подходим к причалу. Мы должны заправиться и двинуться дальше", — сказал собеседник агентства.
Российский фрегат Штандарт - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Фрегат "Штандарт" стал мишенью проукраинских активистов в ЕС
14 июля, 04:18
Он пояснил, что на судне не было ни еды, ни воды, потому удалось договориться с испанскими властями и все согласовать.
В августе "Штандарт" планирует принять участие в морском фестивале в городе Гранвиль на севере Франции, продолжил Мартусь. Город расположен в департаменте Манш, команда надеется, что препятствий для захода в порт там не будет.
Как пояснил капитан, вопрос применения европейских санкций находится в ведении префекта: "Либо он применяет эти санкции, либо относится к кораблю с пониманием". Таким образом, остается "элемент лотереи", добавил Мартусь.
Российский фрегат Штандарт - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Во французской НКО объяснили отказ властей пустить российский фрегат в порт
23 июля, 06:08
Он подчеркнул, что команда фрегата обжалует решение о европейских санкциях в Европейском суде в Люксембурге.
В июле префектура департамента Финистер на западе Франции запретила "Штандарту" зайти в порт после того, как в санкции ЕС против Москвы была добавлена формулировка о "копии исторических судов", которой является фрегат. Морякам не позволили участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для пополнения запасов. На помощь пришли моряки из французского яхт-клуба, которые на моторных лодках в несколько ходок привезли воду в канистрах.
Российский фрегат Штандарт в порту Рафина, Греция - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Жители испанского острова помогли экипажу фрегата "Штандарт"
28 июля, 00:50
 
В миреИспанияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала