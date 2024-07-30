https://ria.ru/20240730/flot-1963039020.html

Отряд кораблей Балтийского флота завершил визит на Кубу

Отряд кораблей Балтийского флота завершил визит на Кубу - РИА Новости, 30.07.2024

Отряд кораблей Балтийского флота завершил визит на Кубу

Корабли "Неустрашимый", "Смольный" и "Ельня" завершили визит на Кубу и держат курс в назначенный район Атлантического океана, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T22:23

2024-07-30T22:23

2024-07-30T23:05

куба

атлантический океан

гавана

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Корабли "Неустрашимый", "Смольный" и "Ельня" завершили визит на Кубу и держат курс в назначенный район Атлантического океана, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. "Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля (СКР) "Неустрашимый", учебного корабля "Смольный" и танкера "Ельня" завершили неофициальный визит в порт Гавана Республики Куба", — говорится в заявлении.Корабли вышли в море и взяли курс в назначенный район Атлантического океана, где продолжат выполнять поставленные задачи. В кубинском порту экипажи находились с 27 июля. Там моряки-балтийцы отдохнули на берегу после морского перехода и провели технический осмотр кораблей. Кроме того, военнослужащие встретились с кубинскими коллегами, совершили ряд экскурсионных поездок, ознакомились с достопримечательностями Гаваны. Моряки также совершили обмен кают-компаниями. Учебный корабль "Смольный" и сторожевой корабль "Неустрашимый" были открыты для посещения жителями и гостями Гаваны.В июне в порт кубинской столицы зашла корабельная ударная группа Северного флота, которая совершала дальний поход. В ее составе были АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.Как отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, дальние походы российских кораблей продолжатся, они и дальше будут решать задачи в оперативно важных районах мирового океана.

https://ria.ru/20240728/kuba-1962446220.html

https://ria.ru/20240722/kuba-1961114009.html

https://ria.ru/20240729/korabl-1962583526.html

куба

атлантический океан

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

куба, атлантический океан, гавана, в мире