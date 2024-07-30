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Отряд кораблей Балтийского флота завершил визит на Кубу - РИА Новости, 30.07.2024
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22:23 30.07.2024 (обновлено: 23:05 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/flot-1963039020.html
Отряд кораблей Балтийского флота завершил визит на Кубу
Отряд кораблей Балтийского флота завершил визит на Кубу - РИА Новости, 30.07.2024
Отряд кораблей Балтийского флота завершил визит на Кубу
Корабли "Неустрашимый", "Смольный" и "Ельня" завершили визит на Кубу и держат курс в назначенный район Атлантического океана, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T22:23
2024-07-30T23:05
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Корабли "Неустрашимый", "Смольный" и "Ельня" завершили визит на Кубу и держат курс в назначенный район Атлантического океана, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. &quot;Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля (СКР) &quot;Неустрашимый&quot;, учебного корабля &quot;Смольный&quot; и танкера &quot;Ельня&quot; завершили неофициальный визит в порт Гавана Республики Куба&quot;, — говорится в заявлении.Корабли вышли в море и взяли курс в назначенный район Атлантического океана, где продолжат выполнять поставленные задачи. В кубинском порту экипажи находились с 27 июля. Там моряки-балтийцы отдохнули на берегу после морского перехода и провели технический осмотр кораблей. Кроме того, военнослужащие встретились с кубинскими коллегами, совершили ряд экскурсионных поездок, ознакомились с достопримечательностями Гаваны. Моряки также совершили обмен кают-компаниями. Учебный корабль "Смольный" и сторожевой корабль "Неустрашимый" были открыты для посещения жителями и гостями Гаваны.В июне в порт кубинской столицы зашла корабельная ударная группа Северного флота, которая совершала дальний поход. В ее составе были АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.Как отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, дальние походы российских кораблей продолжатся, они и дальше будут решать задачи в оперативно важных районах мирового океана.
https://ria.ru/20240728/kuba-1962446220.html
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куба, атлантический океан, гавана, в мире
Куба, Атлантический океан, Гавана, В мире
Отряд кораблей Балтийского флота завершил визит на Кубу

Корабли Балтфлота "Неустрашимый", "Смольный" и "Ельня" завершили визит на Кубу

© AP Photo / YAMIL LAGEКорабль Балтийского флота "Смольный" у порта кубинской столицы Гаваны
Корабль Балтийского флота Смольный у порта кубинской столицы Гаваны - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / YAMIL LAGE
Корабль Балтийского флота "Смольный" у порта кубинской столицы Гаваны
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Корабли "Неустрашимый", "Смольный" и "Ельня" завершили визит на Кубу и держат курс в назначенный район Атлантического океана, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
«

"Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля (СКР) "Неустрашимый", учебного корабля "Смольный" и танкера "Ельня" завершили неофициальный визит в порт Гавана Республики Куба", — говорится в заявлении.

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Корабли вышли в море и взяли курс в назначенный район Атлантического океана, где продолжат выполнять поставленные задачи.
В кубинском порту экипажи находились с 27 июля. Там моряки-балтийцы отдохнули на берегу после морского перехода и провели технический осмотр кораблей. Кроме того, военнослужащие встретились с кубинскими коллегами, совершили ряд экскурсионных поездок, ознакомились с достопримечательностями Гаваны.
Моряки также совершили обмен кают-компаниями. Учебный корабль "Смольный" и сторожевой корабль "Неустрашимый" были открыты для посещения жителями и гостями Гаваны.
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В июне в порт кубинской столицы зашла корабельная ударная группа Северного флота, которая совершала дальний поход. В ее составе были АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.
Как отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, дальние походы российских кораблей продолжатся, они и дальше будут решать задачи в оперативно важных районах мирового океана.
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