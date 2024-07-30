https://ria.ru/20240730/flot-1962829789.html
В России начались учения по применению сил флотов
В России начались учения по применению сил флотов - РИА Новости, 30.07.2024
В России начались учения по применению сил флотов
Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:13
2024-07-30T05:13
2024-07-30T09:44
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, сообщили в Минобороны. "Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии", — уточнили в ведомстве. К участию в мероприятиях боевой подготовки привлекли около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников частей и соединений. За несколько дней экипажи кораблей, частей морской авиации и береговых войск трех флотов и Каспийской флотилии выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В том числе зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям, боевые упражнения по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного противника, а также по применению противолодочного вооружения надводных кораблей и морской авиации. Главная цель учений — проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней, а также готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск флота к выполнению задач, пояснили в министерстве.
https://ria.ru/20240727/flot-1962388856.html
https://ria.ru/20240728/vmf-1962488381.html
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безопасность, россия, каспийская флотилия, вмф рф, балтийский флот вмф россии, тихоокеанский флот вмф россии, северный флот вмф россии
Безопасность, Россия, Каспийская флотилия, ВМФ РФ, Балтийский флот ВМФ России, Тихоокеанский флот ВМФ России, Северный флот ВМФ России
В России начались учения по применению сил флотов
ВМФ России начал плановые учения с участием более 20 тысяч человек
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, сообщили в Минобороны.
«
"Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии", — уточнили в ведомстве.
К участию в мероприятиях боевой подготовки привлекли около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников частей и соединений.
За несколько дней экипажи кораблей, частей морской авиации и береговых войск трех флотов и Каспийской флотилии выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В том числе зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям, боевые упражнения по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного противника, а также по применению противолодочного вооружения надводных кораблей и морской авиации.
Главная цель учений — проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней, а также готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск флота к выполнению задач, пояснили в министерстве.