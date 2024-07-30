Рейтинг@Mail.ru
В России начались учения по применению сил флотов - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 30.07.2024 (обновлено: 09:44 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/flot-1962829789.html
В России начались учения по применению сил флотов
В России начались учения по применению сил флотов - РИА Новости, 30.07.2024
В России начались учения по применению сил флотов
Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:13
2024-07-30T09:44
безопасность
россия
каспийская флотилия
вмф рф
балтийский флот вмф россии
тихоокеанский флот вмф россии
северный флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962851102_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d66525ef0b2907143869a90c2fbd1ad2.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, сообщили в Минобороны. "Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии", — уточнили в ведомстве. К участию в мероприятиях боевой подготовки привлекли около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников частей и соединений. За несколько дней экипажи кораблей, частей морской авиации и береговых войск трех флотов и Каспийской флотилии выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В том числе зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям, боевые упражнения по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного противника, а также по применению противолодочного вооружения надводных кораблей и морской авиации. Главная цель учений — проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней, а также готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск флота к выполнению задач, пояснили в министерстве.
https://ria.ru/20240727/flot-1962388856.html
https://ria.ru/20240728/vmf-1962488381.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962851102_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5754e9faa7cab6f98d64f6131c5807fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, каспийская флотилия, вмф рф, балтийский флот вмф россии, тихоокеанский флот вмф россии, северный флот вмф россии
Безопасность, Россия, Каспийская флотилия, ВМФ РФ, Балтийский флот ВМФ России, Тихоокеанский флот ВМФ России, Северный флот ВМФ России
В России начались учения по применению сил флотов

ВМФ России начал плановые учения с участием более 20 тысяч человек

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались масштабные плановые учения трех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота. Скриншот видео
В России начались масштабные плановые учения трех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
В России начались масштабные плановые учения трех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота. Скриншот видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, сообщили в Минобороны.
«
"Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии", — уточнили в ведомстве.
Корабль Смольный в порту Гаваны - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Корабли Балтийского флота прибыли в порт Гаваны
27 июля, 15:58
К участию в мероприятиях боевой подготовки привлекли около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников частей и соединений.
За несколько дней экипажи кораблей, частей морской авиации и береговых войск трех флотов и Каспийской флотилии выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В том числе зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям, боевые упражнения по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного противника, а также по применению противолодочного вооружения надводных кораблей и морской авиации.
Главная цель учений — проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней, а также готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск флота к выполнению задач, пояснили в министерстве.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин, министр обороны РФ Андрей Белоусов и главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ. 28 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России
28 июля, 11:34
 
БезопасностьРоссияКаспийская флотилияВМФ РФБалтийский флот ВМФ РоссииТихоокеанский флот ВМФ РоссииСеверный флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала