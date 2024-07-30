https://ria.ru/20240730/flot-1962829789.html

В России начались учения по применению сил флотов

В России начались учения по применению сил флотов - РИА Новости, 30.07.2024

В России начались учения по применению сил флотов

Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T05:13

2024-07-30T05:13

2024-07-30T09:44

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вмф рф

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тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, сообщили в Минобороны. "Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии", — уточнили в ведомстве. К участию в мероприятиях боевой подготовки привлекли около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников частей и соединений. За несколько дней экипажи кораблей, частей морской авиации и береговых войск трех флотов и Каспийской флотилии выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В том числе зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям, боевые упражнения по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного противника, а также по применению противолодочного вооружения надводных кораблей и морской авиации. Главная цель учений — проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней, а также готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск флота к выполнению задач, пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20240727/flot-1962388856.html

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