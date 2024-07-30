В ИЭФ призвали полностью отказаться от западной финансовой системы
Глава ИЭФ Громов: Россия должна полностью уйти от западной финансовой системы
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская внешняя торговля должна обрести независимый финансово-логистический контур и полностью уйти от использования западной финансовой системы, тогда влияние любых санкций будет сведено на нет, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.
Первые секторальные санкции США и Евросоюза были введены 10 лет назад, в июле 2014 года, они коснулись финансового и энергетического сектора, а также поставок технологий и оборудования для добычи нефти на арктическом шельфе, глубоководных месторождениях и в сланцевых проектах. Новая волна ограничений нахлынула на отрасль в 2022 году.
Отвечая на вопрос, как нивелировать риски санкционного давления на Россию, Громов сказал: "Как я считаю, решением проблемы стало бы создание независимого финансово-логистического контура российской внешней торговли, в первую очередь санкционными товарами. То есть нам необходимо полностью уйти - причем с опережением новых санкций - от использования западной финансовой системы в части торговли российскими грузами: уходить от западных страховок, банков, системы взаиморасчетов в долларах и евро, переходя на взаиморасчеты в национальных валютах".
"Это первый шаг, который нужно сделать, тогда никакие западные санкции не будут оказывать на Россию влияния", - подчеркнул он.
Эксперт отметил, что в этом контексте идея создания независимой платежной системы БРИКС - один из очень серьезных шагов на пути к созданию независимого финансово-логистического контура российской внешней торговли с основными дружественными странами.
"Понятно, что это означает закрепление фрагментации международной торговли. Однако не мы начали эту санкционную войну, но мы вынуждены на нее отвечать, чтобы обеспечивать устойчивость развития российской экономики в любых условиях", - подчеркнул Громов.