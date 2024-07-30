Рейтинг@Mail.ru
В ИЭФ призвали полностью отказаться от западной финансовой системы - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/finansy-1962839971.html
В ИЭФ призвали полностью отказаться от западной финансовой системы
В ИЭФ призвали полностью отказаться от западной финансовой системы - РИА Новости, 30.07.2024
В ИЭФ призвали полностью отказаться от западной финансовой системы
Российская внешняя торговля должна обрести независимый финансово-логистический контур и полностью уйти от использования западной финансовой системы, тогда... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T07:57
2024-07-30T07:57
россия
сша
алексей громов
брикс
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945254585_0:209:3116:1961_1920x0_80_0_0_bece305eae18435bf951c1a467b9f7a6.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская внешняя торговля должна обрести независимый финансово-логистический контур и полностью уйти от использования западной финансовой системы, тогда влияние любых санкций будет сведено на нет, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Первые секторальные санкции США и Евросоюза были введены 10 лет назад, в июле 2014 года, они коснулись финансового и энергетического сектора, а также поставок технологий и оборудования для добычи нефти на арктическом шельфе, глубоководных месторождениях и в сланцевых проектах. Новая волна ограничений нахлынула на отрасль в 2022 году. Отвечая на вопрос, как нивелировать риски санкционного давления на Россию, Громов сказал: "Как я считаю, решением проблемы стало бы создание независимого финансово-логистического контура российской внешней торговли, в первую очередь санкционными товарами. То есть нам необходимо полностью уйти - причем с опережением новых санкций - от использования западной финансовой системы в части торговли российскими грузами: уходить от западных страховок, банков, системы взаиморасчетов в долларах и евро, переходя на взаиморасчеты в национальных валютах". "Это первый шаг, который нужно сделать, тогда никакие западные санкции не будут оказывать на Россию влияния", - подчеркнул он. Эксперт отметил, что в этом контексте идея создания независимой платежной системы БРИКС - один из очень серьезных шагов на пути к созданию независимого финансово-логистического контура российской внешней торговли с основными дружественными странами. "Понятно, что это означает закрепление фрагментации международной торговли. Однако не мы начали эту санкционную войну, но мы вынуждены на нее отвечать, чтобы обеспечивать устойчивость развития российской экономики в любых условиях", - подчеркнул Громов.
https://ria.ru/20240729/sanktsii-1962596765.html
https://ria.ru/20240730/evropa-1962838194.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945254585_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0118dfef2d1081f0ae327522d4da89f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, алексей громов, брикс, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Алексей Громов, БРИКС, Санкции в отношении России, В мире
В ИЭФ призвали полностью отказаться от западной финансовой системы

Глава ИЭФ Громов: Россия должна полностью уйти от западной финансовой системы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская внешняя торговля должна обрести независимый финансово-логистический контур и полностью уйти от использования западной финансовой системы, тогда влияние любых санкций будет сведено на нет, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.
Первые секторальные санкции США и Евросоюза были введены 10 лет назад, в июле 2014 года, они коснулись финансового и энергетического сектора, а также поставок технологий и оборудования для добычи нефти на арктическом шельфе, глубоководных месторождениях и в сланцевых проектах. Новая волна ограничений нахлынула на отрасль в 2022 году.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Эксперт рассказал о последствиях первых санкций против российской нефти
Вчера, 07:06
Отвечая на вопрос, как нивелировать риски санкционного давления на Россию, Громов сказал: "Как я считаю, решением проблемы стало бы создание независимого финансово-логистического контура российской внешней торговли, в первую очередь санкционными товарами. То есть нам необходимо полностью уйти - причем с опережением новых санкций - от использования западной финансовой системы в части торговли российскими грузами: уходить от западных страховок, банков, системы взаиморасчетов в долларах и евро, переходя на взаиморасчеты в национальных валютах".
"Это первый шаг, который нужно сделать, тогда никакие западные санкции не будут оказывать на Россию влияния", - подчеркнул он.
Эксперт отметил, что в этом контексте идея создания независимой платежной системы БРИКС - один из очень серьезных шагов на пути к созданию независимого финансово-логистического контура российской внешней торговли с основными дружественными странами.
"Понятно, что это означает закрепление фрагментации международной торговли. Однако не мы начали эту санкционную войну, но мы вынуждены на нее отвечать, чтобы обеспечивать устойчивость развития российской экономики в любых условиях", - подчеркнул Громов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Эксперт оценил потери Европы от ухода российской нефти
07:25
 
РоссияСШААлексей ГромовБРИКССанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала