https://ria.ru/20240730/finansy-1962839971.html

В ИЭФ призвали полностью отказаться от западной финансовой системы

В ИЭФ призвали полностью отказаться от западной финансовой системы - РИА Новости, 30.07.2024

В ИЭФ призвали полностью отказаться от западной финансовой системы

Российская внешняя торговля должна обрести независимый финансово-логистический контур и полностью уйти от использования западной финансовой системы, тогда... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T07:57

2024-07-30T07:57

2024-07-30T07:57

россия

сша

алексей громов

брикс

санкции в отношении россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945254585_0:209:3116:1961_1920x0_80_0_0_bece305eae18435bf951c1a467b9f7a6.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская внешняя торговля должна обрести независимый финансово-логистический контур и полностью уйти от использования западной финансовой системы, тогда влияние любых санкций будет сведено на нет, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Первые секторальные санкции США и Евросоюза были введены 10 лет назад, в июле 2014 года, они коснулись финансового и энергетического сектора, а также поставок технологий и оборудования для добычи нефти на арктическом шельфе, глубоководных месторождениях и в сланцевых проектах. Новая волна ограничений нахлынула на отрасль в 2022 году. Отвечая на вопрос, как нивелировать риски санкционного давления на Россию, Громов сказал: "Как я считаю, решением проблемы стало бы создание независимого финансово-логистического контура российской внешней торговли, в первую очередь санкционными товарами. То есть нам необходимо полностью уйти - причем с опережением новых санкций - от использования западной финансовой системы в части торговли российскими грузами: уходить от западных страховок, банков, системы взаиморасчетов в долларах и евро, переходя на взаиморасчеты в национальных валютах". "Это первый шаг, который нужно сделать, тогда никакие западные санкции не будут оказывать на Россию влияния", - подчеркнул он. Эксперт отметил, что в этом контексте идея создания независимой платежной системы БРИКС - один из очень серьезных шагов на пути к созданию независимого финансово-логистического контура российской внешней торговли с основными дружественными странами. "Понятно, что это означает закрепление фрагментации международной торговли. Однако не мы начали эту санкционную войну, но мы вынуждены на нее отвечать, чтобы обеспечивать устойчивость развития российской экономики в любых условиях", - подчеркнул Громов.

https://ria.ru/20240729/sanktsii-1962596765.html

https://ria.ru/20240730/evropa-1962838194.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, алексей громов, брикс, санкции в отношении россии, в мире