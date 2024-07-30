https://ria.ru/20240730/f-16-1962940972.html

Переданные Киеву F-16 вооружат американскими ракетами, пишут СМИ

Переданные Киеву F-16 вооружат американскими ракетами, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2024

Переданные Киеву F-16 вооружат американскими ракетами, пишут СМИ

США разрешили снарядить истребители F-16, передаваемые Украине, ракетами американского производства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:06

2024-07-30T15:06

2024-07-30T16:15

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. США разрешили снарядить истребители F-16, передаваемые Украине, ракетами американского производства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников."США согласовали вооружение десятков истребителей F-16, отправляемых Украине, американскими ракетами и другим передовым оружием. <...> Дания и Нидерланды готовятся отправить первые произведенные в США F-16 Украине этим летом, затем больше поставят Бельгия и Норвегия, но до настоящего времени источник критических вооружений для самолетов оставался неизвестным", — говорится в публикации.США хотят оснастить передаваемые Украине истребители ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.При этом отмечается, что Вашингтон ограничил право Киева использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".Отправка F-16Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне сообщил, что Штаты и союзники уже начали передавать Украине американские истребители F-16. Он добавил, что самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ истребители F-16. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые самолеты передадут летом 2024-го. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России.Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20240725/interia-1962002111.html

https://ria.ru/20240729/udary-1962589347.html

https://ria.ru/20240730/infobrics-1962856491.html

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в мире, киев, сша, f-16, украина, россия, сергей лавров, александр шульгин, нато