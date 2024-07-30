https://ria.ru/20240730/evrosoyuz-1962850407.html
"Уничтожим": во Франции призвали к радикальным мерам из-за России
"Уничтожим": во Франции призвали к радикальным мерам из-за России - РИА Новости, 30.07.2024
"Уничтожим": во Франции призвали к радикальным мерам из-за России
Европейским странам следует избавиться от ЕС из-за его агрессивной политики в отношении России и тех, кто говорит о мире с ней, заявил французский политик,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:40
2024-07-30T09:40
2024-07-30T12:50
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флориан филиппо
владимир путин
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Европейским странам следует избавиться от ЕС из-за его агрессивной политики в отношении России и тех, кто говорит о мире с ней, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!" — призвал он.По мнению Филиппо, о воинственных настроениях в Евросоюзе свидетельствует то, что там осудили инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Затем Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
https://ria.ru/20240729/rossiya-1962708820.html
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В мире, Россия, Москва, Венгрия, Виктор Орбан, Флориан Филиппо, Владимир Путин, Евросоюз, Патриот, НАТО
"Уничтожим": во Франции призвали к радикальным мерам из-за России
Филиппо призвал ибавиться от ЕС из-за его воинственного курса в отношении России