https://ria.ru/20240730/evropa-1962879009.html

"Германия готовится": СМИ заговорили о планах Европы начать войну с Россией

"Германия готовится": СМИ заговорили о планах Европы начать войну с Россией - РИА Новости, 30.07.2024

"Германия готовится": СМИ заговорили о планах Европы начать войну с Россией

Европейский союз под предводительством Германии готовится вступить в вооруженный конфликт с Россией, о чем свидетельствует план Берлина перебросить сотни тысяч... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:01

2024-07-30T12:01

2024-07-30T12:01

россия

германия

москва

владимир путин

нато

брикс

евросоюз

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Европейский союз под предводительством Германии готовится вступить в вооруженный конфликт с Россией, о чем свидетельствует план Берлина перебросить сотни тысяч солдат западных стран к российской границе, пишет обозреватель Драголюб Боснич в статье для портала InfoBRICS."Однако, похоже, они (европейские политические элиты. – Прим. ред.) снова взялись за старое. <…> Германия готовится разместить 800 тысяч военнослужащих НАТО для противодействия "российской угрозе" в Восточной Европе", — отметил он.Боснич подчеркнул, что Запад продолжает раскручивать спираль эскалации. Кроме того, добавил он, некоторые члены ЕС рассматривают вариант возвращения к обязательной военной службе. По его мнению, Евросоюз постепенно превращается в военный альянс, настроенный на конфликт с Россией."Это не оставит Москве иного выбора, кроме как в десятый раз продемонстрировать свою разрушительную мощь и наконец показать Европе, где ее место – на коленях, умоляя о пощаде, что ей уже давно не в новинку, поскольку Брюссель уже более 80 лет делает то же самое перед Америкой", — заключил эксперт.В июле обозреватель Spiegel Расмус Бухштайнер писал, что Германия разрабатывает секретный план по переброске около 800 тысяч солдат и 200 тысяч единиц техники западных стран к границе с Россией на случай войны.Президент России Владимир Путин называл бредом заявления о том, что Москва якобы хочет напасть на НАТО, подчеркнув, что подобные высказывания делаются Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить свое господствующее положение.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240730/evrosoyuz-1962850407.html

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германия

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россия, германия, москва, владимир путин, нато, брикс, евросоюз