https://ria.ru/20240730/evropa-1962838194.html

Эксперт оценил потери Европы от ухода российской нефти

Эксперт оценил потери Европы от ухода российской нефти - РИА Новости, 30.07.2024

Эксперт оценил потери Европы от ухода российской нефти

Экономические потери европейских стран от ухода российской нефти с ее рынка очевидны: им пришлось покупать более дорогую нефть из других стран, заявил в... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T07:25

2024-07-30T07:25

2024-07-30T07:25

цены на нефть

сша

россия

греция

алексей громов

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санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экономические потери европейских стран от ухода российской нефти с ее рынка очевидны: им пришлось покупать более дорогую нефть из других стран, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Первые секторальные санкции США и Евросоюза были введены 10 лет назад, в июле 2014 года, они коснулись финансового и энергетического сектора, а также поставок технологий и оборудования для добычи нефти на арктическом шельфе, глубоководных месторождениях и в сланцевых проектах. Новая волна ограничений нахлынула на отрасль в 2022 году - тогда Евросоюз ввел запрет на поставки нефти из России, одновременно с этим установив предельную цену российский нефти, перевозимой по морю в третьи страны, в 60 долларов за баррель. "Европа в результате ухода российской нефти была вынуждена переориентироваться на покупку более дорогой американской нефти либо ближневосточной, которая в течение всего 2023 года продавалась с премией к цене Brent на европейском рынке. Потери очевидны", - сказал Громов, отметив, что именно Европа была ключевым покупателем российских нефтегрузов до 2022 года, а не США, Великобритания и Австралия, которые присоединились к санкциям. В свою очередь Россия, потеряв премиальный европейский рынок, сумела переориентировать весь свой экспорт на другие страны и "в цене особо не проиграла". "Цены на российскую нефть определяются по рынку, есть небольшой санкционный дисконт, но он сократился и находится в районе 12-15 долларов за баррель. А бывает и меньше 10 долларов. То есть это уже не такой уровень потерь, который мог бы быть", - заметил собеседник агентства. Вместе с тем европейские грузоперевозчики продолжают зарабатывать на транспортировке российской нефти, а все инициативы по запрету этого блокируются в первую очередь Грецией, которую поддерживают Мальта и Кипр. "До начала действия санкций 2022 года примерно 50% российской нефти перевозилось официальными грузоперевозчиками из Греции, Мальты и Кипра, то сейчас эта доля снизилась до 25%. То есть четверть нефти России по-прежнему перевозят европейские грузоперевозчики", - отметил Громов. По словам эксперта, до осени 2023 года для грузоперевозчиков не было никаких вторичных санкций, которыми угрожали США. В результате даже очередь из танкеров выстраивалась за российской нефтью, потому что ее было выгодно перевозить. Но позднее США и союзники все-таки начали вводить блокирующие санкции в отношении тех, кто был, с их точки зрения, уличен в перевозке нефти с нарушением ценового потолка. По словам Громова, сейчас примерно 10% танкеров, перевозивших российскую нефть, попали под блокирующие санкции.

https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

https://ria.ru/20240721/gas-1960918014.html

https://ria.ru/20240729/neft-1962601808.html

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цены на нефть, сша, россия, греция, алексей громов, brent, санкции в отношении россии, в мире, европа