https://ria.ru/20240730/ege-1963033877.html

Выпускники Татарстана получат премии за 100, 200 или 300 баллов на ЕГЭ

Выпускники Татарстана получат премии за 100, 200 или 300 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 30.07.2024

Выпускники Татарстана получат премии за 100, 200 или 300 баллов на ЕГЭ

Выпускники Татарстана, набравшие на ЕГЭ 100, 200 или 300 баллов, получат материальное вознаграждение от министерства образования и науки республики, сообщил... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T21:30

2024-07-30T21:30

2024-07-30T21:31

республика татарстан

общество

казань

набережные челны

единый государственный экзамен (егэ)

бугульминский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947824275_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_24ea43480115db42a4139d1576b83621.jpg

КАЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Выпускники Татарстана, набравшие на ЕГЭ 100, 200 или 300 баллов, получат материальное вознаграждение от министерства образования и науки республики, сообщил глава министерства Ильсур Хадиуллин. "Выпускников текущего года, получивших максимальный результат на ЕГЭ, ждет материальное поощрение от министерства. Им будет перечислено единовременное персональное денежное вознаграждение с учетом набранного результата - 15, 25 или 35 тысяч рублей соответственно", - сказал Хадиуллин журналистам. По информации министра, в текущем году количество 100-балльников в республике увеличилось на 53 - до 366 учеников. Набравших 200 баллов выпускников в Татарстане в этом году 20. Особые успехи продемонстрировали ученики в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Зеленодольском, Альметьевском, Чистопольском и Бугульминском районах. "Впервые за три последних года в Татарстане появились 300-балльницы. Блестящего результата на экзаменах добились Князева Анастасия - выпускница школы № 20 города Альметьевска, она получила максимальный балл по русскому, английскому языкам, литературе, Романенко Полина - выпускница школы N18 города Казани, она получила максимальный балл по русскому языку, литературе и истории", - отметил Хадиуллин. Министр напомнил, что в этом году на основании указа президента России школьники могли пересдать один из предметов ЕГЭ 4 и 5 июля. В Татарстане этой возможностью воспользовались почти 1,9 тысячи человек. "Отметим, что средний балл по итогам пересдачи по большинству предметов повысился", - уточнил он. Хадиуллин добавил, что на ЕГЭ по русскому языку средний балл составил 67,3, что выше общероссийского уровня. Также превышают среднероссийские показатели средние баллы по литературе (77,9) и математике (71,2). Стабильно высокие результаты по английскому языку.

https://ria.ru/20240729/sotrudnichestvo-1962647025.html

https://ria.ru/20240718/tatarstan-1960439001.html

казань

набережные челны

бугульминский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, казань, набережные челны, единый государственный экзамен (егэ), бугульминский район