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Выпускники Татарстана получат премии за 100, 200 или 300 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 30.07.2024
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
21:30 30.07.2024 (обновлено: 21:31 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/ege-1963033877.html
Выпускники Татарстана получат премии за 100, 200 или 300 баллов на ЕГЭ
Выпускники Татарстана получат премии за 100, 200 или 300 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 30.07.2024
Выпускники Татарстана получат премии за 100, 200 или 300 баллов на ЕГЭ
Выпускники Татарстана, набравшие на ЕГЭ 100, 200 или 300 баллов, получат материальное вознаграждение от министерства образования и науки республики, сообщил... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T21:30
2024-07-30T21:31
республика татарстан
общество
казань
набережные челны
единый государственный экзамен (егэ)
бугульминский район
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КАЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Выпускники Татарстана, набравшие на ЕГЭ 100, 200 или 300 баллов, получат материальное вознаграждение от министерства образования и науки республики, сообщил глава министерства Ильсур Хадиуллин. "Выпускников текущего года, получивших максимальный результат на ЕГЭ, ждет материальное поощрение от министерства. Им будет перечислено единовременное персональное денежное вознаграждение с учетом набранного результата - 15, 25 или 35 тысяч рублей соответственно", - сказал Хадиуллин журналистам. По информации министра, в текущем году количество 100-балльников в республике увеличилось на 53 - до 366 учеников. Набравших 200 баллов выпускников в Татарстане в этом году 20. Особые успехи продемонстрировали ученики в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Зеленодольском, Альметьевском, Чистопольском и Бугульминском районах. "Впервые за три последних года в Татарстане появились 300-балльницы. Блестящего результата на экзаменах добились Князева Анастасия - выпускница школы № 20 города Альметьевска, она получила максимальный балл по русскому, английскому языкам, литературе, Романенко Полина - выпускница школы N18 города Казани, она получила максимальный балл по русскому языку, литературе и истории", - отметил Хадиуллин. Министр напомнил, что в этом году на основании указа президента России школьники могли пересдать один из предметов ЕГЭ 4 и 5 июля. В Татарстане этой возможностью воспользовались почти 1,9 тысячи человек. "Отметим, что средний балл по итогам пересдачи по большинству предметов повысился", - уточнил он. Хадиуллин добавил, что на ЕГЭ по русскому языку средний балл составил 67,3, что выше общероссийского уровня. Также превышают среднероссийские показатели средние баллы по литературе (77,9) и математике (71,2). Стабильно высокие результаты по английскому языку.
https://ria.ru/20240729/sotrudnichestvo-1962647025.html
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казань
набережные челны
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общество, казань, набережные челны, единый государственный экзамен (егэ), бугульминский район
Республика Татарстан, Общество, Казань, Набережные Челны, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Бугульминский район
Выпускники Татарстана получат премии за 100, 200 или 300 баллов на ЕГЭ

Власти: выпускники Татарстана получат премии за 100, 200 или 300 баллов на ЕГЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Выпускники Татарстана, набравшие на ЕГЭ 100, 200 или 300 баллов, получат материальное вознаграждение от министерства образования и науки республики, сообщил глава министерства Ильсур Хадиуллин.
«
"Выпускников текущего года, получивших максимальный результат на ЕГЭ, ждет материальное поощрение от министерства. Им будет перечислено единовременное персональное денежное вознаграждение с учетом набранного результата - 15, 25 или 35 тысяч рублей соответственно", - сказал Хадиуллин журналистам.
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По информации министра, в текущем году количество 100-балльников в республике увеличилось на 53 - до 366 учеников. Набравших 200 баллов выпускников в Татарстане в этом году 20. Особые успехи продемонстрировали ученики в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Зеленодольском, Альметьевском, Чистопольском и Бугульминском районах.
"Впервые за три последних года в Татарстане появились 300-балльницы. Блестящего результата на экзаменах добились Князева Анастасия - выпускница школы № 20 города Альметьевска, она получила максимальный балл по русскому, английскому языкам, литературе, Романенко Полина - выпускница школы N18 города Казани, она получила максимальный балл по русскому языку, литературе и истории", - отметил Хадиуллин.
Министр напомнил, что в этом году на основании указа президента России школьники могли пересдать один из предметов ЕГЭ 4 и 5 июля. В Татарстане этой возможностью воспользовались почти 1,9 тысячи человек. "Отметим, что средний балл по итогам пересдачи по большинству предметов повысился", - уточнил он.
Хадиуллин добавил, что на ЕГЭ по русскому языку средний балл составил 67,3, что выше общероссийского уровня. Также превышают среднероссийские показатели средние баллы по литературе (77,9) и математике (71,2). Стабильно высокие результаты по английскому языку.
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Республика ТатарстанОбществоКазаньНабережные ЧелныЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Бугульминский район
 
 
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