Выпускники Татарстана получат премии за 100, 200 или 300 баллов на ЕГЭ
Власти: выпускники Татарстана получат премии за 100, 200 или 300 баллов на ЕГЭ
Сдача единого государственного экзамена. Архивное фото
КАЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Выпускники Татарстана, набравшие на ЕГЭ 100, 200 или 300 баллов, получат материальное вознаграждение от министерства образования и науки республики, сообщил глава министерства Ильсур Хадиуллин.
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"Выпускников текущего года, получивших максимальный результат на ЕГЭ, ждет материальное поощрение от министерства. Им будет перечислено единовременное персональное денежное вознаграждение с учетом набранного результата - 15, 25 или 35 тысяч рублей соответственно", - сказал Хадиуллин журналистам.
По информации министра, в текущем году количество 100-балльников в республике увеличилось на 53 - до 366 учеников. Набравших 200 баллов выпускников в Татарстане в этом году 20. Особые успехи продемонстрировали ученики в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Зеленодольском, Альметьевском, Чистопольском и Бугульминском районах.
"Впервые за три последних года в Татарстане появились 300-балльницы. Блестящего результата на экзаменах добились Князева Анастасия - выпускница школы № 20 города Альметьевска, она получила максимальный балл по русскому, английскому языкам, литературе, Романенко Полина - выпускница школы N18 города Казани, она получила максимальный балл по русскому языку, литературе и истории", - отметил Хадиуллин.
Министр напомнил, что в этом году на основании указа президента России школьники могли пересдать один из предметов ЕГЭ 4 и 5 июля. В Татарстане этой возможностью воспользовались почти 1,9 тысячи человек. "Отметим, что средний балл по итогам пересдачи по большинству предметов повысился", - уточнил он.
Хадиуллин добавил, что на ЕГЭ по русскому языку средний балл составил 67,3, что выше общероссийского уровня. Также превышают среднероссийские показатели средние баллы по литературе (77,9) и математике (71,2). Стабильно высокие результаты по английскому языку.