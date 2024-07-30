https://ria.ru/20240730/efimov-1962873811.html

Ефимов: в Восточном Бирюлеве построят жилой квартал по программе КРТ

Ефимов: в Восточном Бирюлеве построят жилой квартал по программе КРТ - РИА Новости, 30.07.2024

Ефимов: в Восточном Бирюлеве построят жилой квартал по программе КРТ

В районе Бирюлево Восточное в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой квартал общей площадью более 109 тысяч квадратных метров, в РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:06

2024-07-30T14:06

2024-07-30T15:32

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

бирюлево восточное

жилье

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МОСКВА, 30 июля - РИА Новости. В районе Бирюлево Восточное в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой квартал общей площадью более 109 тысяч квадратных метров, в проект вложат свыше 36 миллиардов рублей, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Предназначенный для редевелопмента неэффективно используемый в настоящее время участок площадью более 4 гектаров находится вдоль Лебедянской улицы. Оператором КРТ власти столицы назначили казенное предприятие Москвы "Управление гражданского строительства"."В течение пяти лет там построят современный жилой квартал, где появится свыше 109 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Вложения в реализацию проекта превысят 36 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 279 миллионов рублей. В результате будет создано свыше 750 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики.Как уточняется в сообщении, площадь планируемого к строительству жилья превысит 95 тысяч квадратных метров. Кроме того, проект предусматривает возведение многофункционального комплекса c паркингом площадью 14 тысяч "квадратов".

https://ria.ru/20240730/efimov-1962812821.html

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москва

бирюлево восточное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , бирюлево восточное, жилье