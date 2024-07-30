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Итальянский журналист призвал облегчить выдачу российских виз - РИА Новости, 30.07.2024
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11:57 30.07.2024 (обновлено: 12:10 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/dzhuliano-1962878077.html
Итальянский журналист призвал облегчить выдачу российских виз
Итальянский журналист призвал облегчить выдачу российских виз - РИА Новости, 30.07.2024
Итальянский журналист призвал облегчить выдачу российских виз
Итальянский журналист Анджело Джулиано в разговоре с РИА Новости призвал российские власти облегчить получение виз в Россию для европейцев, чтобы они могли... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:57
2024-07-30T12:10
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Итальянский журналист Анджело Джулиано в разговоре с РИА Новости призвал российские власти облегчить получение виз в Россию для европейцев, чтобы они могли приезжать работать и отдыхать, а потом рассказывать миру о жизни в стране. Ранее Джулиано в соцсети X попросил убежища в России после церемонии открытия Игр, назвав ее "дерьмовым шоу". Церемония прошла 26 июля в Париже. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (признано в России экстремистским движением и запрещено). Также Джулиано отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон унижает свою страну. После итальянский журналист заявил РИА Новости, что готов поменять итальянский паспорт на российский. "Россия могла бы извлечь выгоду из всего, что происходит на Западе. Речь не только обо мне, но о сотнях тысяч, если не миллионах, людей, которые не согласны с изменениями, которые им навязывают, не согласны с ЛГБТ*-повесткой и многим другим", - сказал Джулиано. По его мнению, РФ могла бы привлекать европейцев на работу, а также приглашать их посмотреть страну в целом. "Если вы готовы работать, у вас есть квалификация, то почему бы вам не переехать в Россию? Это плюс не только для экономики, но и для рекламы страны на Западе. Россия могла бы снизить барьер для получения визы для европейцев", - добавил журналист. Джулиано отметил, что Россия, как он считает, могла бы дать европейцам посмотреть страну своими глазами, поскольку на Западе введен запрет на российские СМИ. "У нас нет доступа к российским СМИ в Европе, но почему бы не приехать в Россию и не посмотреть на нее своими глазами. Мы видели, как Такер Карлсон (американский журналист - ред.) отправился в РФ, и это оказало огромное влияние на взгляд на Россию в мире. А теперь представьте, что есть тысячи европейцев, которые съездят в вашу страну и расскажут о своем опыте", - заключил журналист.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
https://ria.ru/20240730/zhurnalist-1962870779.html
https://ria.ru/20240730/dzhuliano-1962870311.html
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россия, европа, эммануэль макрон, такер карлсон, в мире
Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Такер Карлсон, В мире
Итальянский журналист призвал облегчить выдачу российских виз

Итальянский журналист Джулиано призвал Москву облегчить выдачу виз европейцам

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота отделения погранконтроля
Работа отделения погранконтроля - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Итальянский журналист Анджело Джулиано в разговоре с РИА Новости призвал российские власти облегчить получение виз в Россию для европейцев, чтобы они могли приезжать работать и отдыхать, а потом рассказывать миру о жизни в стране.
Ранее Джулиано в соцсети X попросил убежища в России после церемонии открытия Игр, назвав ее "дерьмовым шоу". Церемония прошла 26 июля в Париже. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (признано в России экстремистским движением и запрещено). Также Джулиано отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон унижает свою страну. После итальянский журналист заявил РИА Новости, что готов поменять итальянский паспорт на российский.
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"Россия могла бы извлечь выгоду из всего, что происходит на Западе. Речь не только обо мне, но о сотнях тысяч, если не миллионах, людей, которые не согласны с изменениями, которые им навязывают, не согласны с ЛГБТ*-повесткой и многим другим", - сказал Джулиано.
По его мнению, РФ могла бы привлекать европейцев на работу, а также приглашать их посмотреть страну в целом. "Если вы готовы работать, у вас есть квалификация, то почему бы вам не переехать в Россию? Это плюс не только для экономики, но и для рекламы страны на Западе. Россия могла бы снизить барьер для получения визы для европейцев", - добавил журналист.
Джулиано отметил, что Россия, как он считает, могла бы дать европейцам посмотреть страну своими глазами, поскольку на Западе введен запрет на российские СМИ.
"У нас нет доступа к российским СМИ в Европе, но почему бы не приехать в Россию и не посмотреть на нее своими глазами. Мы видели, как Такер Карлсон (американский журналист - ред.) отправился в РФ, и это оказало огромное влияние на взгляд на Россию в мире. А теперь представьте, что есть тысячи европейцев, которые съездят в вашу страну и расскажут о своем опыте", - заключил журналист.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
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