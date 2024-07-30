https://ria.ru/20240730/dvizhenie-1962978325.html

В Волгоградской области восстановили движение поездов после аварии

В Волгоградской области восстановили движение поездов после аварии - РИА Новости, 30.07.2024

В Волгоградской области восстановили движение поездов после аварии

РЖД полностью восстановили движение на перегоне в Волгорадской области после схода с рельсов пассажирского поезда из-за ДТП на переезде, сообщила компания. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:12

2024-07-30T17:12

2024-07-30T17:20

происшествия

волгоградская область

котельниково

ржд

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

казань

авто

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. РЖД полностью восстановили движение на перегоне в Волгорадской области после схода с рельсов пассажирского поезда из-за ДТП на переезде, сообщила компания.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Были пострадавшие и госпитализированные. Движение поездов на перегоне было остановлено, а затем восстановлено по одному пути."Движение на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области полностью восстановлено после ДТП. Первый поезд только что проследовал по восстановленному второму пути перегона Гремячая – Котельниково, который был повреждён в результате ДТП", - говорится в сообщении РЖД.Компания принимает меры для сокращения опоздания пассажирских поездов.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоградская область

котельниково

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоградская область, котельниково, ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, казань, авто