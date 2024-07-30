Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области восстановили движение поездов после аварии - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 30.07.2024 (обновлено: 17:20 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/dvizhenie-1962978325.html
В Волгоградской области восстановили движение поездов после аварии
В Волгоградской области восстановили движение поездов после аварии - РИА Новости, 30.07.2024
В Волгоградской области восстановили движение поездов после аварии
РЖД полностью восстановили движение на перегоне в Волгорадской области после схода с рельсов пассажирского поезда из-за ДТП на переезде, сообщила компания. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:12
2024-07-30T17:20
происшествия
волгоградская область
котельниково
ржд
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
казань
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962851604_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_fd7a684f9c59a4af87f3bc7a5089b9a0.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. РЖД полностью восстановили движение на перегоне в Волгорадской области после схода с рельсов пассажирского поезда из-за ДТП на переезде, сообщила компания.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Были пострадавшие и госпитализированные. Движение поездов на перегоне было остановлено, а затем восстановлено по одному пути."Движение на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области полностью восстановлено после ДТП. Первый поезд только что проследовал по восстановленному второму пути перегона Гремячая – Котельниково, который был повреждён в результате ДТП", - говорится в сообщении РЖД.Компания принимает меры для сокращения опоздания пассажирских поездов.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
волгоградская область
котельниково
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962851604_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_e8cfe1b21fbef4da6e153790fc075c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, котельниково, ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, казань, авто
Происшествия, Волгоградская область, Котельниково, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Казань, Авто
В Волгоградской области восстановили движение поездов после аварии

РЖД: в Волгоградской области восстановили движение поездов после схода вагонов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКабина локомотива пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Кабина локомотива пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кабина локомотива пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. РЖД полностью восстановили движение на перегоне в Волгорадской области после схода с рельсов пассажирского поезда из-за ДТП на переезде, сообщила компания.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Были пострадавшие и госпитализированные. Движение поездов на перегоне было остановлено, а затем восстановлено по одному пути.
«
"Движение на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области полностью восстановлено после ДТП. Первый поезд только что проследовал по восстановленному второму пути перегона Гремячая – Котельниково, который был повреждён в результате ДТП", - говорится в сообщении РЖД.
Компания принимает меры для сокращения опоздания пассажирских поездов.
Сотрудники МЧС на месте ДТП на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Крупные ДТП на железнодорожных переездах в России в 2023-2024 годах
9 июля, 13:07
 
ПроисшествияВолгоградская областьКотельниковоРЖДСход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомКазаньАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала