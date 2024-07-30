В Волгоградской области восстановили движение поездов после аварии
РЖД: в Волгоградской области восстановили движение поездов после схода вагонов
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКабина локомотива пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Кабина локомотива пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. РЖД полностью восстановили движение на перегоне в Волгорадской области после схода с рельсов пассажирского поезда из-за ДТП на переезде, сообщила компания.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Были пострадавшие и госпитализированные. Движение поездов на перегоне было остановлено, а затем восстановлено по одному пути.
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"Движение на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области полностью восстановлено после ДТП. Первый поезд только что проследовал по восстановленному второму пути перегона Гремячая – Котельниково, который был повреждён в результате ДТП", - говорится в сообщении РЖД.
Компания принимает меры для сокращения опоздания пассажирских поездов.