https://ria.ru/20240730/dtp-1962986688.html

В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП

В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 30.07.2024

В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП

Пять человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении двух грузовиков с легковушкой в Краснодарском крае, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:56

2024-07-30T17:56

2024-07-30T20:50

происшествия

краснодарский край

славянск-на-кубани

россия

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении двух грузовиков с легковушкой в Краснодарском крае, сообщило региональное управление МВД."По имеющейся информации, в результате ДТП погибли пять человек, находившихся в легковушке, в том числе трое несовершеннолетних", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что авария произошла около 15:00 в Крымском районе. Водитель большегруза МАЗ, двигаясь по трассе Славянск-на-Кубани — Крымск, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Chevrolet Lacetti, который шел последним в дорожном заторе. От удара иномарку отбросило в находившийся перед ней грузовик марки DAF, и она оказалась зажатой между двумя транспортными средствами.Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля, его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек.

https://ria.ru/20240730/moskva-1962879738.html

краснодарский край

славянск-на-кубани

россия

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Кадры с места аварии на Кубани На Кубани машину зажало на трассе между двумя большегрузами, погибли пять человек, находившихся в легковушке, сообщили в МВД 2024-07-30T17:56 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, краснодарский край, славянск-на-кубани, россия