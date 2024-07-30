https://ria.ru/20240730/dtp-1962837789.html
В Бурятии пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Бурятии пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 30.07.2024
В Бурятии пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в столкновении рейсового микроавтобуса с легковушкой в Бурятии, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T07:19
2024-07-30T07:19
2024-07-30T07:19
происшествия
тарбагатайский район
россия
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
УЛАН-УДЭ, 30 июл – РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в столкновении рейсового микроавтобуса с легковушкой в Бурятии, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. По данным полиции, авария произошла около 10 часов утра (5.00 мск) в поселке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Автомашина Toyota Vitz столкнулась с микроавтобусом Renault, следовавшим по маршруту 132. В салоне находились пять пассажиров. "В результате ДТП в медицинское учреждение для осмотра доставлены водитель автомашины "Toyota Vitz" и четверо пассажиров автобуса (две женщины и двое детей)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240729/avariya-1962803163.html
тарбагатайский район
россия
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тарбагатайский район, россия, республика бурятия
Происшествия, Тарбагатайский район, Россия, Республика Бурятия
В Бурятии пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Бурятии пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом, в том числе двое детей