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В Бурятии пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 30.07.2024
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07:19 30.07.2024
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В Бурятии пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Бурятии пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 30.07.2024
В Бурятии пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в столкновении рейсового микроавтобуса с легковушкой в Бурятии, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T07:19
2024-07-30T07:19
происшествия
тарбагатайский район
россия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 30 июл – РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в столкновении рейсового микроавтобуса с легковушкой в Бурятии, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. По данным полиции, авария произошла около 10 часов утра (5.00 мск) в поселке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Автомашина Toyota Vitz столкнулась с микроавтобусом Renault, следовавшим по маршруту 132. В салоне находились пять пассажиров. "В результате ДТП в медицинское учреждение для осмотра доставлены водитель автомашины "Toyota Vitz" и четверо пассажиров автобуса (две женщины и двое детей)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240729/avariya-1962803163.html
тарбагатайский район
россия
республика бурятия
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происшествия, тарбагатайский район, россия, республика бурятия
Происшествия, Тарбагатайский район, Россия, Республика Бурятия
В Бурятии пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Бурятии пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом, в том числе двое детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 30 июл – РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в столкновении рейсового микроавтобуса с легковушкой в Бурятии, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
По данным полиции, авария произошла около 10 часов утра (5.00 мск) в поселке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Автомашина Toyota Vitz столкнулась с микроавтобусом Renault, следовавшим по маршруту 132. В салоне находились пять пассажиров.
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"В результате ДТП в медицинское учреждение для осмотра доставлены водитель автомашины "Toyota Vitz" и четверо пассажиров автобуса (две женщины и двое детей)", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияТарбагатайский районРоссияРеспублика Бурятия
 
 
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