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В Бурятии пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Бурятии пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 30.07.2024

В Бурятии пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в столкновении рейсового микроавтобуса с легковушкой в Бурятии, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T07:19

2024-07-30T07:19

2024-07-30T07:19

происшествия

тарбагатайский район

россия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 30 июл – РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в столкновении рейсового микроавтобуса с легковушкой в Бурятии, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. По данным полиции, авария произошла около 10 часов утра (5.00 мск) в поселке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Автомашина Toyota Vitz столкнулась с микроавтобусом Renault, следовавшим по маршруту 132. В салоне находились пять пассажиров. "В результате ДТП в медицинское учреждение для осмотра доставлены водитель автомашины "Toyota Vitz" и четверо пассажиров автобуса (две женщины и двое детей)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240729/avariya-1962803163.html

тарбагатайский район

россия

республика бурятия

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происшествия, тарбагатайский район, россия, республика бурятия