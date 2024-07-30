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Операторы FPV-дронов нанесли удары по позиции ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов нанесли удары по позиции ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 30.07.2024

Операторы FPV-дронов нанесли удары по позиции ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" нанесли удары по позиции ВСУ в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, облегчив ее захват... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T05:06

2024-07-30T05:06

2024-07-30T07:45

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" нанесли удары по позиции ВСУ в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, облегчив ее захват штурмовыми группами, рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным "Соло". "Отработали по позициям, блиндажи и окопная система были взяты штурмовыми группами без потерь и особого сопротивления вражеского подразделения... Зачем мы будем отправлять людей куда-то на штурм какой-то позиции, когда мы можем отработать сначала FPV-дронами, поразить противника, либо выгнать его с этой позиции и уже потом спокойно завести туда своих людей", - рассказал военнослужащий. По его словам, БПЛА сохраняют жизни штурмовикам и разведчикам, которые выполняют боевые задачи в непосредственной близости от противника.

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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия