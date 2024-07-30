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Операторы FPV-дронов нанесли удары по позиции ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 30.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 30.07.2024 (обновлено: 07:45 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/drony-1962829324.html
Операторы FPV-дронов нанесли удары по позиции ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов нанесли удары по позиции ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 30.07.2024
Операторы FPV-дронов нанесли удары по позиции ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" нанесли удары по позиции ВСУ в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, облегчив ее захват... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:06
2024-07-30T07:45
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" нанесли удары по позиции ВСУ в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, облегчив ее захват штурмовыми группами, рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным "Соло". "Отработали по позициям, блиндажи и окопная система были взяты штурмовыми группами без потерь и особого сопротивления вражеского подразделения... Зачем мы будем отправлять людей куда-то на штурм какой-то позиции, когда мы можем отработать сначала FPV-дронами, поразить противника, либо выгнать его с этой позиции и уже потом спокойно завести туда своих людей", - рассказал военнослужащий. По его словам, БПЛА сохраняют жизни штурмовикам и разведчикам, которые выполняют боевые задачи в непосредственной близости от противника.
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Операторы FPV-дронов нанесли удары по позиции ВСУ в Запорожской области

Операторы дронов "Днепра" нанесли удары по позиции ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" нанесли удары по позиции ВСУ в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, облегчив ее захват штурмовыми группами, рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным "Соло".
"Отработали по позициям, блиндажи и окопная система были взяты штурмовыми группами без потерь и особого сопротивления вражеского подразделения... Зачем мы будем отправлять людей куда-то на штурм какой-то позиции, когда мы можем отработать сначала FPV-дронами, поразить противника, либо выгнать его с этой позиции и уже потом спокойно завести туда своих людей", - рассказал военнослужащий.
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По его словам, БПЛА сохраняют жизни штурмовикам и разведчикам, которые выполняют боевые задачи в непосредственной близости от противника.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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