В Оренбургской области отремонтируют свыше 300 километров дорог
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге
Дорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В текущем году в Оренбуржье запланировано привести в нормативное состояние более 300 километров дорог, из них по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" - около 100 километров, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Денис Паслер.
Глава области отметил, что особое внимание уделяется региональным трассам опорной сети. Они связывают между собой несколько районов, соединяют область с соседними регионами. Из-за большого объема ремонтируются эти объекты поэтапно. Дорожники уже уложили треть верхних слоев покрытия от плана на этот год - это более 415 тысяч квадратных метров.
"Практически завершен капремонт подъезда к Бузулуку от федеральной трассы М-5 "Урал". Продолжаются работы в Новосергиевском районе - на 80% готовы подъезд к селу Лапаз от дороги Шарлык-Новосергиевка и начальный участок дороги Лапаз-Новородниковка", - написал Паслер.
Кроме того, на востоке Оренбургской области специалисты поэтапно приводят в нормативное состояние дороги, на которые приходится основной трафик.
"Это дорога Орск-Шильда-граница Челябинской области – в ремонте восемь участков на территории Новоорского, Адамовского и Кваркенского районов. На трассе Орск-Домбаровский-Светлый дорожники работают в Ясненском городском округе на участке 7 километров", - отметил губернатор.
Дорога Бугульма-Уральск является одной из главных транспортных артерий запада области. Она имеет важное транзитное значение и обеспечивает доступность популярных туристических объектов – музея-усадьбы С.Т. Аксакова и национального парка "Бузулукский бор".
Также в 2024 году в ремонте участки в Первомайском и Северном районах. В селе Северное также обустраивают дорожную инфраструктуру, тротуары. Глава региона пояснил, что с учетом работ прошлого года "бугульминка" будет приведена к нормативу на протяженности более 38 километров.
Всего за пять лет в Оренбургской области было построено и отремонтировано 3,5 тысяч километров федеральных, региональных и муниципальных дорог.
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