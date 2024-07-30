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В Оренбургской области отремонтируют свыше 300 километров дорог - РИА Новости, 30.07.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
13:30 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/dorogi-1962913422.html
В Оренбургской области отремонтируют свыше 300 километров дорог
В Оренбургской области отремонтируют свыше 300 километров дорог - РИА Новости, 30.07.2024
В Оренбургской области отремонтируют свыше 300 километров дорог
В текущем году в Оренбуржье запланировано привести в нормативное состояние более 300 километров дорог, из них по национальному проекту "Безопасные качественные... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:30
2024-07-30T13:30
оренбургская область
жкх
оренбургская область
бузулук
новосергиевский район
денис паслер
нацпроект "безопасные качественные дороги"
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В текущем году в Оренбуржье запланировано привести в нормативное состояние более 300 километров дорог, из них по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" - около 100 километров, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Денис Паслер. Глава области отметил, что особое внимание уделяется региональным трассам опорной сети. Они связывают между собой несколько районов, соединяют область с соседними регионами. Из-за большого объема ремонтируются эти объекты поэтапно. Дорожники уже уложили треть верхних слоев покрытия от плана на этот год - это более 415 тысяч квадратных метров. "Практически завершен капремонт подъезда к Бузулуку от федеральной трассы М-5 "Урал". Продолжаются работы в Новосергиевском районе - на 80% готовы подъезд к селу Лапаз от дороги Шарлык-Новосергиевка и начальный участок дороги Лапаз-Новородниковка", - написал Паслер. Кроме того, на востоке Оренбургской области специалисты поэтапно приводят в нормативное состояние дороги, на которые приходится основной трафик. "Это дорога Орск-Шильда-граница Челябинской области – в ремонте восемь участков на территории Новоорского, Адамовского и Кваркенского районов. На трассе Орск-Домбаровский-Светлый дорожники работают в Ясненском городском округе на участке 7 километров", - отметил губернатор. Дорога Бугульма-Уральск является одной из главных транспортных артерий запада области. Она имеет важное транзитное значение и обеспечивает доступность популярных туристических объектов – музея-усадьбы С.Т. Аксакова и национального парка "Бузулукский бор". Также в 2024 году в ремонте участки в Первомайском и Северном районах. В селе Северное также обустраивают дорожную инфраструктуру, тротуары. Глава региона пояснил, что с учетом работ прошлого года "бугульминка" будет приведена к нормативу на протяженности более 38 километров. Всего за пять лет в Оренбургской области было построено и отремонтировано 3,5 тысяч километров федеральных, региональных и муниципальных дорог.
https://radiosputnik.ru/20240513/dorogi-1945734432.html
https://ria.ru/20231009/infrastruktura-1901558356.html
оренбургская область
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жкх, оренбургская область, бузулук, новосергиевский район, денис паслер, нацпроект "безопасные качественные дороги"
Оренбургская область, ЖКХ, Оренбургская область, Бузулук, Новосергиевский район, Денис Паслер, Нацпроект "Безопасные качественные дороги"

В Оренбургской области отремонтируют свыше 300 километров дорог

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге
Дорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Дорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В текущем году в Оренбуржье запланировано привести в нормативное состояние более 300 километров дорог, из них по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" - около 100 километров, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Денис Паслер.
Глава области отметил, что особое внимание уделяется региональным трассам опорной сети. Они связывают между собой несколько районов, соединяют область с соседними регионами. Из-за большого объема ремонтируются эти объекты поэтапно. Дорожники уже уложили треть верхних слоев покрытия от плана на этот год - это более 415 тысяч квадратных метров.
"Практически завершен капремонт подъезда к Бузулуку от федеральной трассы М-5 "Урал". Продолжаются работы в Новосергиевском районе - на 80% готовы подъезд к селу Лапаз от дороги Шарлык-Новосергиевка и начальный участок дороги Лапаз-Новородниковка", - написал Паслер.
Кроме того, на востоке Оренбургской области специалисты поэтапно приводят в нормативное состояние дороги, на которые приходится основной трафик.
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"Это дорога Орск-Шильда-граница Челябинской области – в ремонте восемь участков на территории Новоорского, Адамовского и Кваркенского районов. На трассе Орск-Домбаровский-Светлый дорожники работают в Ясненском городском округе на участке 7 километров", - отметил губернатор.
Дорога Бугульма-Уральск является одной из главных транспортных артерий запада области. Она имеет важное транзитное значение и обеспечивает доступность популярных туристических объектов – музея-усадьбы С.Т. Аксакова и национального парка "Бузулукский бор".
Также в 2024 году в ремонте участки в Первомайском и Северном районах. В селе Северное также обустраивают дорожную инфраструктуру, тротуары. Глава региона пояснил, что с учетом работ прошлого года "бугульминка" будет приведена к нормативу на протяженности более 38 километров.
Всего за пять лет в Оренбургской области было построено и отремонтировано 3,5 тысяч километров федеральных, региональных и муниципальных дорог.
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Оренбургская областьЖКХОренбургская областьБузулукНовосергиевский районДенис ПаслерНацпроект "Безопасные качественные дороги"
 
 
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