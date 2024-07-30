https://ria.ru/20240730/dorogi-1962913422.html

В Оренбургской области отремонтируют свыше 300 километров дорог

В Оренбургской области отремонтируют свыше 300 километров дорог - РИА Новости, 30.07.2024

В Оренбургской области отремонтируют свыше 300 километров дорог

В текущем году в Оренбуржье запланировано привести в нормативное состояние более 300 километров дорог, из них по национальному проекту "Безопасные качественные... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:30

2024-07-30T13:30

2024-07-30T13:30

оренбургская область

жкх

оренбургская область

бузулук

новосергиевский район

денис паслер

нацпроект "безопасные качественные дороги"

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В текущем году в Оренбуржье запланировано привести в нормативное состояние более 300 километров дорог, из них по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" - около 100 километров, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Денис Паслер. Глава области отметил, что особое внимание уделяется региональным трассам опорной сети. Они связывают между собой несколько районов, соединяют область с соседними регионами. Из-за большого объема ремонтируются эти объекты поэтапно. Дорожники уже уложили треть верхних слоев покрытия от плана на этот год - это более 415 тысяч квадратных метров. "Практически завершен капремонт подъезда к Бузулуку от федеральной трассы М-5 "Урал". Продолжаются работы в Новосергиевском районе - на 80% готовы подъезд к селу Лапаз от дороги Шарлык-Новосергиевка и начальный участок дороги Лапаз-Новородниковка", - написал Паслер. Кроме того, на востоке Оренбургской области специалисты поэтапно приводят в нормативное состояние дороги, на которые приходится основной трафик. "Это дорога Орск-Шильда-граница Челябинской области – в ремонте восемь участков на территории Новоорского, Адамовского и Кваркенского районов. На трассе Орск-Домбаровский-Светлый дорожники работают в Ясненском городском округе на участке 7 километров", - отметил губернатор. Дорога Бугульма-Уральск является одной из главных транспортных артерий запада области. Она имеет важное транзитное значение и обеспечивает доступность популярных туристических объектов – музея-усадьбы С.Т. Аксакова и национального парка "Бузулукский бор". Также в 2024 году в ремонте участки в Первомайском и Северном районах. В селе Северное также обустраивают дорожную инфраструктуру, тротуары. Глава региона пояснил, что с учетом работ прошлого года "бугульминка" будет приведена к нормативу на протяженности более 38 километров. Всего за пять лет в Оренбургской области было построено и отремонтировано 3,5 тысяч километров федеральных, региональных и муниципальных дорог.

https://radiosputnik.ru/20240513/dorogi-1945734432.html

https://ria.ru/20231009/infrastruktura-1901558356.html

оренбургская область

бузулук

новосергиевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, оренбургская область, бузулук, новосергиевский район, денис паслер, нацпроект "безопасные качественные дороги"