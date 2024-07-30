https://ria.ru/20240730/donbass-1962865669.html

NYT: потеря двух сел в Донбассе стала ударом для Украины

NYT: потеря двух сел в Донбассе стала ударом для Украины - РИА Новости, 30.07.2024

NYT: потеря двух сел в Донбассе стала ударом для Украины

Потеря сел Урожайное и Старомайорское в Донбассе стала ударом для Украины, в том числе из-за затраченных сил на захват этих населенных пунктов во время... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:45

2024-07-30T10:45

2024-07-30T10:46

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Потеря сел Урожайное и Старомайорское в Донбассе стала ударом для Украины, в том числе из-за затраченных сил на захват этих населенных пунктов во время контрнаступления в прошлом году, пишет газета New York Times со ссылкой на украинских военных. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня, Урожайное – 14 июля. "Потеря (этих) сел стала ударом для Украины на фоне недавних территориальных приобретений России на многих участках фронта в 600 миль (965 километров – ред.) и потому, что украинские морпехи с таким трудом захватили их в ходе кровавого контрнаступления", - пишет издание. При этом, как отмечает газета, командование требовало от украинских военных держать позиции до последнего. "Вокруг летало столько всего, что раненых удавалось эвакуировать только ночью. Пришел момент, когда держать людей там (в Урожайном – ред.) уже стало бессмысленно", - приводит New York Times слова украинского военнослужащего. Издание отмечает, что отступление из населенного пункта за считанные часы превратилось в "отчаянную борьбу под обстрелом" без возможности забрать убитых и раненых. Как пишет газета со ссылкой на офицеров украинской 58-й бригады, выжившие при отступлении были направлены в больницы. Как сообщали в Минобороны России, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Урожайного, и поблагодарил их за мужество.

https://ria.ru/20240730/dizen-1962849336.html

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, старомайорское, валерий герасимов