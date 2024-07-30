https://ria.ru/20240730/dohod-1962913969.html
На жену зампреда хабаровского правительства Никонова был записан Infiniti
На жену зампреда хабаровского правительства Никонова был записан Infiniti - РИА Новости, 30.07.2024
На жену зампреда хабаровского правительства Никонова был записан Infiniti
Внедорожник класса люкс и квартира были записаны на супругу попавшего под уголовное преследование зампредседателя правительства Хабаровского края Евгения... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:33
2024-07-30T13:33
2024-07-30T13:53
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хабаровский край
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евгений никонов
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происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Внедорожник класса люкс и квартира были записаны на супругу попавшего под уголовное преследование зампредседателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова, сам чиновник в 2020 году задекларировал доход более 5,6 миллиона рублей, выяснил корреспондент РИА Новости. Согласно данным деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости, доход Никонова в 2020 году превысил 5,6 миллиона рублей, он владеет земельным участком в шесть соток, квартирой в 37,6 квадратных метров, также в его собственности 1/3 квартиры площадью 60 квадратных метров. Все легковые автомобили семьи записаны на супругу Никонова, задекларированный доход которой в 2020 году составил лишь 21 тысячу рублей: хэтчбек Nissan Avenir и внедорожник класса люкс Infiniti QX60. В ее собственности дачный земельный участок площадью 10 соток и квартира на 82 "квадрата", которая также находится в пользовании детей. Никонов с 2014 по 2020 годы работал в департаменте здравоохранения города Москвы. С переездом в Хабаровский край в пользовании супругов появилась квартира площадью 96 квадратных метров. Исходя из данных декларации, можно предположить, что это служебное жилье, выданное чиновнику. Во вторник СК РФ сообщил, что в отношении Никонова расследуется уголовное дело.
https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, хабаровский край, россия, евгений никонов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Хабаровский край, Россия, Евгений Никонов, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
На жену зампреда хабаровского правительства Никонова был записан Infiniti
Доход зампреда хабаровского правительства Никонова превысил 5,6 миллиона рублей
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Внедорожник класса люкс и квартира были записаны на супругу попавшего под уголовное преследование зампредседателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова, сам чиновник в 2020 году задекларировал доход более 5,6 миллиона рублей, выяснил корреспондент РИА Новости.
Согласно данным деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости, доход Никонова в 2020 году превысил 5,6 миллиона рублей, он владеет земельным участком в шесть соток, квартирой в 37,6 квадратных метров, также в его собственности 1/3 квартиры площадью 60 квадратных метров.
Все легковые автомобили семьи записаны на супругу Никонова, задекларированный доход которой в 2020 году составил лишь 21 тысячу рублей: хэтчбек Nissan Avenir и внедорожник класса люкс Infiniti QX60.
В ее собственности дачный земельный участок площадью 10 соток и квартира на 82 "квадрата", которая также находится в пользовании детей.
Никонов с 2014 по 2020 годы работал в департаменте здравоохранения города Москвы
. С переездом в Хабаровский край
в пользовании супругов появилась квартира площадью 96 квадратных метров. Исходя из данных декларации, можно предположить, что это служебное жилье, выданное чиновнику.
Во вторник СК РФ
сообщил, что в отношении Никонова расследуется уголовное дело.