https://ria.ru/20240730/dohod-1962913969.html

На жену зампреда хабаровского правительства Никонова был записан Infiniti

На жену зампреда хабаровского правительства Никонова был записан Infiniti - РИА Новости, 30.07.2024

На жену зампреда хабаровского правительства Никонова был записан Infiniti

Внедорожник класса люкс и квартира были записаны на супругу попавшего под уголовное преследование зампредседателя правительства Хабаровского края Евгения... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:33

2024-07-30T13:33

2024-07-30T13:53

москва

хабаровский край

россия

евгений никонов

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Внедорожник класса люкс и квартира были записаны на супругу попавшего под уголовное преследование зампредседателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова, сам чиновник в 2020 году задекларировал доход более 5,6 миллиона рублей, выяснил корреспондент РИА Новости. Согласно данным деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости, доход Никонова в 2020 году превысил 5,6 миллиона рублей, он владеет земельным участком в шесть соток, квартирой в 37,6 квадратных метров, также в его собственности 1/3 квартиры площадью 60 квадратных метров. Все легковые автомобили семьи записаны на супругу Никонова, задекларированный доход которой в 2020 году составил лишь 21 тысячу рублей: хэтчбек Nissan Avenir и внедорожник класса люкс Infiniti QX60. В ее собственности дачный земельный участок площадью 10 соток и квартира на 82 "квадрата", которая также находится в пользовании детей. Никонов с 2014 по 2020 годы работал в департаменте здравоохранения города Москвы. С переездом в Хабаровский край в пользовании супругов появилась квартира площадью 96 квадратных метров. Исходя из данных декларации, можно предположить, что это служебное жилье, выданное чиновнику. Во вторник СК РФ сообщил, что в отношении Никонова расследуется уголовное дело.

https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, хабаровский край, россия, евгений никонов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия