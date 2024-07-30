https://ria.ru/20240730/dizen-1962849336.html

"Никто не против". На Западе сделали заявление об Украине

"Никто не против". На Западе сделали заявление об Украине - РИА Новости, 30.07.2024

"Никто не против". На Западе сделали заявление об Украине

Главы государств Евросоюза не выступили против превращения Украины в новый Афганистан, заявил норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T09:33

2024-07-30T09:33

2024-07-30T09:33

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Главы государств Евросоюза не выступили против превращения Украины в новый Афганистан, заявил норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X."Когда США и Великобритания сорвали стамбульское мирное соглашение между Киевом и Москвой в 2022 году, Хиллари Клинтон призвала Вашингтон между тем превратить Украину в новый Афганистан, чтобы нанести вред России. В знак подчинения и отсутствия нравственного достоинства ни один из лидеров ЕС не возразил", — написал он.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.Москва не раз подчеркивала, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962843080.html

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