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В КБР несовершеннолетний на автомобиле насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 30.07.2024
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20:50 30.07.2024 (обновлено: 20:56 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/deti-1963027935.html
В КБР несовершеннолетний на автомобиле насмерть сбил ребенка
В КБР несовершеннолетний на автомобиле насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 30.07.2024
В КБР несовершеннолетний на автомобиле насмерть сбил ребенка
Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку после того, как 16-летний подросток за рулем автомобиля сбил двух детей на электросамокатах в Баксанком... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T20:50
2024-07-30T20:56
происшествия
россия
угибдд
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку после того, как 16-летний подросток за рулем автомобиля сбил двух детей на электросамокатах в Баксанком районе республики, в результате один из них погиб, а второй попал в больницу, сообщает СУСК РФ по региону. "По предварительным данным, примерно в 18.30 мск во вторник в сельском поселении Куба-Таба несовершеннолетний местный житель, в нарушение требований правил дорожного движения находясь за рулем автомашины, допустил наезд на ехавших по дороге на электросамокате двух малолетних детей", - говорится в сообщении. В результате ДТП один ребенок 2011 года рождения скончался, второй - 2012 года рождения получил травмы и был доставлен в больницу. "Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отмечает ведомство. По информации УГИБДД МВД по КБР, подростку, сбившему детей, 16 лет, он находился за рулем автомобиля "Волга ГАЗ-31105".
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происшествия, россия, угибдд, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Россия, УГИБДД, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР несовершеннолетний на автомобиле насмерть сбил ребенка

Подросток на автомобиле в КБР сбил детей на электросамокатах, один из них погиб

© Фото : Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской РеспубликеНа месте ДТП в Кабардино-Балкарии
На месте ДТП в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской Республике
На месте ДТП в Кабардино-Балкарии
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку после того, как 16-летний подросток за рулем автомобиля сбил двух детей на электросамокатах в Баксанком районе республики, в результате один из них погиб, а второй попал в больницу, сообщает СУСК РФ по региону.
«
"По предварительным данным, примерно в 18.30 мск во вторник в сельском поселении Куба-Таба несовершеннолетний местный житель, в нарушение требований правил дорожного движения находясь за рулем автомашины, допустил наезд на ехавших по дороге на электросамокате двух малолетних детей", - говорится в сообщении.
© Фото : Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской РеспубликеНа месте ДТП в Кабардино-Балкарии
На месте ДТП в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской Республике
На месте ДТП в Кабардино-Балкарии
В результате ДТП один ребенок 2011 года рождения скончался, второй - 2012 года рождения получил травмы и был доставлен в больницу.
"Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отмечает ведомство.
По информации УГИБДД МВД по КБР, подростку, сбившему детей, 16 лет, он находился за рулем автомобиля "Волга ГАЗ-31105".
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ПроисшествияРоссияУГИБДДКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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