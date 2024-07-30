https://ria.ru/20240730/deti-1963027935.html

В КБР несовершеннолетний на автомобиле насмерть сбил ребенка

В КБР несовершеннолетний на автомобиле насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 30.07.2024

В КБР несовершеннолетний на автомобиле насмерть сбил ребенка

Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку после того, как 16-летний подросток за рулем автомобиля сбил двух детей на электросамокатах в Баксанком... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T20:50

2024-07-30T20:50

2024-07-30T20:56

происшествия

россия

угибдд

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку после того, как 16-летний подросток за рулем автомобиля сбил двух детей на электросамокатах в Баксанком районе республики, в результате один из них погиб, а второй попал в больницу, сообщает СУСК РФ по региону. "По предварительным данным, примерно в 18.30 мск во вторник в сельском поселении Куба-Таба несовершеннолетний местный житель, в нарушение требований правил дорожного движения находясь за рулем автомашины, допустил наезд на ехавших по дороге на электросамокате двух малолетних детей", - говорится в сообщении. В результате ДТП один ребенок 2011 года рождения скончался, второй - 2012 года рождения получил травмы и был доставлен в больницу. "Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отмечает ведомство. По информации УГИБДД МВД по КБР, подростку, сбившему детей, 16 лет, он находился за рулем автомобиля "Волга ГАЗ-31105".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, угибдд, кабардино-балкарская республика (кбр)