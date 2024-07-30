https://ria.ru/20240730/deti-1962940804.html

В Англии выросло число детей, погибших при нападении подростка с ножом

В Англии выросло число детей, погибших при нападении подростка с ножом - РИА Новости, 30.07.2024

В Англии выросло число детей, погибших при нападении подростка с ножом

Число детей, погибших в результате нападения подростка с ножом в Саутпорте на северо-западе Англии, увеличилось до трёх, сообщила полиция британского графства... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:05

2024-07-30T15:05

2024-07-30T15:45

в мире

мерсисайд

англия

тейлор свифт (певица)

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Число детей, погибших в результате нападения подростка с ножом в Саутпорте на северо-западе Англии, увеличилось до трёх, сообщила полиция британского графства Мерсисайд. Британский телеканал Sky News в понедельник сообщал со ссылкой на местную полицию, что двое детей погибли результате нападения с ножом в Саутпорте. "К сожалению, мы можем подтвердить, что третий ребенок скончался в результате ранений, полученных при нападении с ножом в Саутпорте вчера утром, в понедельник 29 июля", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Полиция сообщила, что девятилетняя девочка скончалась в больнице во вторник рано утром, до этого жертвами нападения были девочки шести и семи лет. По данным правоохранителей, ножевые ранения получили еще восемь детей, пятеро из них находятся в критическом состоянии. В таком же тяжелом состоянии находятся двое взрослых, сообщили полицейские. Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение, предположительно, произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт.

https://ria.ru/20231018/polsha-1903600346.html

https://ria.ru/20240228/napadenie-1930040345.html

мерсисайд

англия

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в мире, мерсисайд, англия, тейлор свифт (певица)