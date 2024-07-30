https://ria.ru/20240730/deti-1962939409.html

В Карелии в финских концлагерях клеймили детей, рассказали свидетели

В Карелии в финских концлагерях клеймили детей, рассказали свидетели - РИА Новости, 30.07.2024

В Карелии в финских концлагерях клеймили детей, рассказали свидетели

В финских концлагерях на территории Карелии во время Великой Отечественной войны клеймили некоторых детей, следует из показаний свидетелей. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:00

2024-07-30T15:00

2024-07-30T15:04

республика карелия

финляндия

россия

генеральная прокуратура рф

без срока давности

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. В финских концлагерях на территории Карелии во время Великой Отечественной войны клеймили некоторых детей, следует из показаний свидетелей. Во вторник Верховный суд Республики Карелия продолжает рассмотрение дела по заявлению прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории Карелии в годы Великой Отечественной войны. Трансляция судебного заседания ведется проектом "Без срока давности". "В самом начале оккупации мама по указанию финских военных отвела меня в финскую амбулаторию, расположенную в нашем поселке, где финские военные, используя докрасна нагретый металлический прут, поставил мне на левом бедре клеймо округлой формы диаметром около 1 сантиметра. В тот момент мама держала меня на руках, я очень испугался, закричал и от сильной боли потерял сознание. Как мне в дальнейшем рассказали родители, финские военные таким образом клеймили только здоровых детей. Возможно, для того чтобы при необходимости использовать кровь детей для нужд финской армии или с целью вывезти здоровых детей карелов на территорию Финляндии. Шрам от ожога сохранился на моем бедре на всю жизнь", - зачитала судья письменные показания одного из свидетелей по делу. Также одна из свидетельниц по видеосвязи рассказала о таких случаях. "Я видела документ, составленный судмедэкспертом о наличии клейма… Маленьких детей забирали без родителей, куда-то уводили, ставили клеймо и потом приводили обратно, отдавали родителям", - сообщила суду женщина. Ранее утром во вторник Верховный Суд Республики Карелия рассматривал в закрытом судебном заседании материалы, имеющие гриф "секретно". Сейчас рассмотрение дела продолжается в открытом судебном заседании. Ранее в Верховный суд Республики Карелия поступило заявление прокурора Республики Карелия о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР (в настоящее время – Республика Карелия) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. С осени 1941 года и до конца июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории региона находились под оккупацией Финляндии – союзницы нацистской Германии. Как сообщала Генпрокуратура России, в период оккупации "финнами в республике создано свыше 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных". Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тысячи. В дальнейшем общая численность содержавшихся узников в концлагерях колебалась в пределах 15-18 тысяч, что составляло около 20% от всего попавшего в оккупацию населения. За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях "погибли свыше семи тысяч узников". Всего убиты и замучены 8 028 мирных граждан, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных. Захватчиками были разрушены города, деревни, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Республики Карелия, в переводе на современный курс рубля составляет более 20 триллионов рублей, сообщала Генпрокуратура России.

https://ria.ru/20240719/karelija-1960722706.html

https://ria.ru/20240627/sud-1955811711.html

https://ria.ru/20240719/karelija-1960696854.html

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республика карелия, финляндия, россия, генеральная прокуратура рф, без срока давности