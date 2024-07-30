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СК расследует дело против зампредседателя правительства Хабаровского края - РИА Новости, 30.07.2024
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10:03 30.07.2024 (обновлено: 10:45 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/delo-1962855812.html
СК расследует дело против зампредседателя правительства Хабаровского края
СК расследует дело против зампредседателя правительства Хабаровского края - РИА Новости, 30.07.2024
СК расследует дело против зампредседателя правительства Хабаровского края
Идет расследование уголовного дела в отношении заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:03
2024-07-30T10:45
происшествия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Идет расследование уголовного дела в отношении заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ."В отношении заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова расследуется уголовное дело", - сказал собеседник агентства.Подробности дела и расследования он не уточнил.Никонов возглавляет блок социального развития края.
https://ria.ru/20240729/sbu-1962747073.html
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происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует дело против зампредседателя правительства Хабаровского края

СК расследует уголовное дело против зампреда хабаровского правительства Никонова

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЕвгений Никонов
Евгений Никонов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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Евгений Никонов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Идет расследование уголовного дела в отношении заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"В отношении заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова расследуется уголовное дело", - сказал собеседник агентства.
Подробности дела и расследования он не уточнил.
Никонов возглавляет блок социального развития края.
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