https://ria.ru/20240730/delo-1962855812.html

СК расследует дело против зампредседателя правительства Хабаровского края

СК расследует дело против зампредседателя правительства Хабаровского края - РИА Новости, 30.07.2024

СК расследует дело против зампредседателя правительства Хабаровского края

Идет расследование уголовного дела в отношении заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:03

2024-07-30T10:03

2024-07-30T10:45

происшествия

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Идет расследование уголовного дела в отношении заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ."В отношении заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова расследуется уголовное дело", - сказал собеседник агентства.Подробности дела и расследования он не уточнил.Никонов возглавляет блок социального развития края.

https://ria.ru/20240729/sbu-1962747073.html

хабаровский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)