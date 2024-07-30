https://ria.ru/20240730/delo-1962822875.html

Суд в Приморье отложил второе дело "крабового короля" Кана на сентябрь

Суд в Приморье отложил второе дело "крабового короля" Кана на сентябрь - РИА Новости, 30.07.2024

Суд в Приморье отложил второе дело "крабового короля" Кана на сентябрь

Фрунзенский районный суд Владивостока отложил на 16 сентября рассмотрение второго уголовного дела в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана о... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T03:14

2024-07-30T03:14

2024-07-30T03:14

происшествия

владивосток

великобритания

генеральная прокуратура рф

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока отложил на 16 сентября рассмотрение второго уголовного дела в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов, сообщили РИА Новости в суде. Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. В ходе предварительного заседания суд отклонил ходатайство стороны защиты о возврате дела прокурору. "Судья в отпуске, (слушание дела - ред.) отложено до сентября, заседание пройдет 16 сентября в 16.00 (9.00 мск)", - сообщил собеседник агентства. В апреле коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор. По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами убил его. Полякова в 2011 году приговорили к 7 годам лишения свободы. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.

https://ria.ru/20240620/sud-1954156727.html

https://ria.ru/20240321/ryba-1934670414.html

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происшествия, владивосток, великобритания, генеральная прокуратура рф, россия, приморский край