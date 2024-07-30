https://ria.ru/20240730/damba-1962874612.html

Трое пострадавших при прорыве дамбы в Карелии остаются в больнице

Трое пострадавших при прорыве дамбы в Карелии остаются в больнице - РИА Новости, 30.07.2024

Трое пострадавших при прорыве дамбы в Карелии остаются в больнице

В больнице остаются трое пострадавших при прорыве временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T11:35

2024-07-30T11:35

2024-07-30T11:50

происшествия

чп на беломорканале

республика карелия

мурманск

артур парфенчиков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. В больнице остаются трое пострадавших при прорыве временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале."В Сегежской ЦРБ находятся трое пострадавших, включая одного ребенка. Остальные выписаны", - написал он.Парфенчиков также сообщил, что в пункте временного размещения, который развернули в школе в Надвоицах, необходимости уже нет. Семья из Мурманска уехала домой.Он также отметил, что в настоящее время продолжаются поиски пропавших. Спасатели обследуют береговую зону и акваторию Беломорско-Балтийском канале с помощью плавательных средств и беспилотников.Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала, установленной на время реконструкции сооружения. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, ведутся поиски троих. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС.

https://ria.ru/20240728/orsk-1962574818.html

https://ria.ru/20240729/kreml-1962662971.html

республика карелия

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чп на беломорканале, республика карелия, мурманск, артур парфенчиков