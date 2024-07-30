Трое пострадавших при прорыве дамбы в Карелии остаются в больнице
Трое пострадавших при прорыве временной дамбы в Карелии остаются в больнице
© МЧС Республики Карелия | Перейти в медиабанкВ Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало дамбу
© МЧС Республики Карелия
В Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало дамбу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. В больнице остаются трое пострадавших при прорыве временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.
"В Сегежской ЦРБ находятся трое пострадавших, включая одного ребенка. Остальные выписаны", - написал он.
Парфенчиков также сообщил, что в пункте временного размещения, который развернули в школе в Надвоицах, необходимости уже нет. Семья из Мурманска уехала домой.
Он также отметил, что в настоящее время продолжаются поиски пропавших. Спасатели обследуют береговую зону и акваторию Беломорско-Балтийском канале с помощью плавательных средств и беспилотников.
Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала, установленной на время реконструкции сооружения. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, ведутся поиски троих. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС.