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Трое пострадавших при прорыве дамбы в Карелии остаются в больнице - РИА Новости, 30.07.2024
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11:35 30.07.2024 (обновлено: 11:50 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/damba-1962874612.html
Трое пострадавших при прорыве дамбы в Карелии остаются в больнице
Трое пострадавших при прорыве дамбы в Карелии остаются в больнице - РИА Новости, 30.07.2024
Трое пострадавших при прорыве дамбы в Карелии остаются в больнице
В больнице остаются трое пострадавших при прорыве временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:35
2024-07-30T11:50
происшествия
чп на беломорканале
республика карелия
мурманск
артур парфенчиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. В больнице остаются трое пострадавших при прорыве временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале."В Сегежской ЦРБ находятся трое пострадавших, включая одного ребенка. Остальные выписаны", - написал он.Парфенчиков также сообщил, что в пункте временного размещения, который развернули в школе в Надвоицах, необходимости уже нет. Семья из Мурманска уехала домой.Он также отметил, что в настоящее время продолжаются поиски пропавших. Спасатели обследуют береговую зону и акваторию Беломорско-Балтийском канале с помощью плавательных средств и беспилотников.Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала, установленной на время реконструкции сооружения. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, ведутся поиски троих. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС.
https://ria.ru/20240728/orsk-1962574818.html
https://ria.ru/20240729/kreml-1962662971.html
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происшествия, чп на беломорканале, республика карелия, мурманск, артур парфенчиков
Происшествия, ЧП на Беломорканале, Республика Карелия, Мурманск, Артур Парфенчиков
Трое пострадавших при прорыве дамбы в Карелии остаются в больнице

Трое пострадавших при прорыве временной дамбы в Карелии остаются в больнице

© МЧС Республики Карелия | Перейти в медиабанкВ Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало дамбу
В Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало дамбу - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© МЧС Республики Карелия
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В Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало дамбу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. В больнице остаются трое пострадавших при прорыве временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.
"В Сегежской ЦРБ находятся трое пострадавших, включая одного ребенка. Остальные выписаны", - написал он.
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28 июля, 23:12
Парфенчиков также сообщил, что в пункте временного размещения, который развернули в школе в Надвоицах, необходимости уже нет. Семья из Мурманска уехала домой.
Он также отметил, что в настоящее время продолжаются поиски пропавших. Спасатели обследуют береговую зону и акваторию Беломорско-Балтийском канале с помощью плавательных средств и беспилотников.
Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала, установленной на время реконструкции сооружения. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, ведутся поиски троих. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС.
Поисковые работы на месте размыва временной (песчаной) перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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Вчера, 12:54
 
ПроисшествияЧП на БеломорканалеРеспублика КарелияМурманскАртур Парфенчиков
 
 
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