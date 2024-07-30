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Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько времени проводят на даче - РИА Новости, 30.07.2024
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18:28 30.07.2024 (обновлено: 18:29 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/dacha-1962995345.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько времени проводят на даче
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько времени проводят на даче - РИА Новости, 30.07.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько времени проводят на даче
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели еженедельный опрос на странице Агентства в социальной сети. На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:28
2024-07-30T18:29
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели еженедельный опрос на странице Агентства в социальной сети. На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как часто они бывают на даче.Варианты ответа были: живу там круглый год; уезжаю на все лето; бываю по выходным; приезжаю только за кабачками; у меня нет дачи.В итоге большинство подписчиков (43%) ответили, что им попросту некуда приезжать. 30% пользователей бывают на даче по выходным. Еще 11% круглый год живут за городом, а 9% приезжают на все лето. Исключительно за кабачками на дачу приезжают лишь 5% подписчиков.Опрос был приурочен ко Дню дачника, который отмечается в России 23 июля. Проголосовали 1838 человек.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
353
60
технологии, россия, соцсети, вконтакте, риа новости
Технологии, Россия, Соцсети, ВКонтакте, РИА Новости

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько времени проводят на даче

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкДача
Дача - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
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Дача
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели еженедельный опрос на странице Агентства в социальной сети. На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как часто они бывают на даче.
Варианты ответа были: живу там круглый год; уезжаю на все лето; бываю по выходным; приезжаю только за кабачками; у меня нет дачи.
В итоге большинство подписчиков (43%) ответили, что им попросту некуда приезжать. 30% пользователей бывают на даче по выходным. Еще 11% круглый год живут за городом, а 9% приезжают на все лето. Исключительно за кабачками на дачу приезжают лишь 5% подписчиков.
Опрос был приурочен ко Дню дачника, который отмечается в России 23 июля. Проголосовали 1838 человек.
Эмодзи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто используют эмодзи
22 июля, 20:00
 
ТехнологииРоссияСоцсетиВКонтактеРИА Новости
 
 
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