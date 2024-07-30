https://ria.ru/20240730/dacha-1962995345.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько времени проводят на даче

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько времени проводят на даче - РИА Новости, 30.07.2024

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько времени проводят на даче

РИА Новости совместно с ВКонтакте провели еженедельный опрос на странице Агентства в социальной сети. На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:28

2024-07-30T18:28

2024-07-30T18:29

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели еженедельный опрос на странице Агентства в социальной сети. На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как часто они бывают на даче.Варианты ответа были: живу там круглый год; уезжаю на все лето; бываю по выходным; приезжаю только за кабачками; у меня нет дачи.В итоге большинство подписчиков (43%) ответили, что им попросту некуда приезжать. 30% пользователей бывают на даче по выходным. Еще 11% круглый год живут за городом, а 9% приезжают на все лето. Исключительно за кабачками на дачу приезжают лишь 5% подписчиков.Опрос был приурочен ко Дню дачника, который отмечается в России 23 июля. Проголосовали 1838 человек.

https://ria.ru/20240722/emodzi-1961318285.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, соцсети, вконтакте, риа новости