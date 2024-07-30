https://ria.ru/20240730/cnn-1962871671.html

СМИ сообщили о неожиданной находке в Индии

СМИ сообщили о неожиданной находке в Индии - РИА Новости, 30.07.2024

СМИ сообщили о неожиданной находке в Индии

Погрязший в долгах рабочий в Индии нашел крупный алмаз весом 19,22 карата, стоимость которого оценивают в почти сто тысяч долларов, сообщает CNN. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T11:20

2024-07-30T11:20

2024-07-30T11:36

индия

в мире

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Погрязший в долгах рабочий в Индии нашел крупный алмаз весом 19,22 карата, стоимость которого оценивают в почти сто тысяч долларов, сообщает CNN."Он сиял потрясающе. Я сразу тогда понял, что это алмаз", — приводят журналисты слова 40-летнего Раджу Гауда.Как указали корреспонденты, Гауд нашел драгоценный камень, работая на арендованном руднике, принадлежащем правительству. После этого мужчина вместе со своим младшим братом отвезли алмаз властям, которые вернут им большую часть стоимости находки после его продажи на аукционе.Гауд планирует на полученные с продажи деньги выйти из долгов, обеспечить будущее своей семье и купить земельный участок, добавили журналисты.

https://ria.ru/20240725/dm-1961920669.html

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