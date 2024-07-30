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СМИ сообщили о неожиданной находке в Индии - РИА Новости, 30.07.2024
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11:20 30.07.2024 (обновлено: 11:36 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/cnn-1962871671.html
СМИ сообщили о неожиданной находке в Индии
СМИ сообщили о неожиданной находке в Индии - РИА Новости, 30.07.2024
СМИ сообщили о неожиданной находке в Индии
Погрязший в долгах рабочий в Индии нашел крупный алмаз весом 19,22 карата, стоимость которого оценивают в почти сто тысяч долларов, сообщает CNN. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:20
2024-07-30T11:36
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Погрязший в долгах рабочий в Индии нашел крупный алмаз весом 19,22 карата, стоимость которого оценивают в почти сто тысяч долларов, сообщает CNN."Он сиял потрясающе. Я сразу тогда понял, что это алмаз", — приводят журналисты слова 40-летнего Раджу Гауда.Как указали корреспонденты, Гауд нашел драгоценный камень, работая на арендованном руднике, принадлежащем правительству. После этого мужчина вместе со своим младшим братом отвезли алмаз властям, которые вернут им большую часть стоимости находки после его продажи на аукционе.Гауд планирует на полученные с продажи деньги выйти из долгов, обеспечить будущее своей семье и купить земельный участок, добавили журналисты.
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индия, в мире
Индия, В мире
СМИ сообщили о неожиданной находке в Индии

CNN: рабочий в Индии нашел алмаз стоимостью почти сто тысяч долларов

© Фото : Rakesh GondРабочий нашел алмаз весом 19,22 карата в Индии
Рабочий нашел алмаз весом 19,22 карата в Индии - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : Rakesh Gond
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Погрязший в долгах рабочий в Индии нашел крупный алмаз весом 19,22 карата, стоимость которого оценивают в почти сто тысяч долларов, сообщает CNN.
«
"Он сиял потрясающе. Я сразу тогда понял, что это алмаз", — приводят журналисты слова 40-летнего Раджу Гауда.
Как указали корреспонденты, Гауд нашел драгоценный камень, работая на арендованном руднике, принадлежащем правительству. После этого мужчина вместе со своим младшим братом отвезли алмаз властям, которые вернут им большую часть стоимости находки после его продажи на аукционе.
© Фото : Anupam SinghРабочий нашел алмаз весом 19,22 карата в Индии
Рабочий нашел алмаз весом 19,22 карата в Индии - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : Anupam Singh
Рабочий нашел алмаз весом 19,22 карата в Индии
Гауд планирует на полученные с продажи деньги выйти из долгов, обеспечить будущее своей семье и купить земельный участок, добавили журналисты.
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