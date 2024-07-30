"Худшее проявление неонацизма". В Чехии набросились на бригаду ВСУ
Чешский евродепутат написала письмо главе МИД из-за визита боевиков "Азова"*
© AP Photo / Efrem LukatskyДобровольцы батальона "Азов"
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добровольцы батальона "Азов". Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Чешский депутат Европарламента от компартии Чехии и Моравии Катержина Конечна выступила против приезда бойцов 3-й штурмовой бригады ВСУ в Прагу из-за их неонацистских взглядов.
"Полк "Азов*" — худшее проявление украинского национализма и неонацизма. Полк, основанный расистом, членом "Правого сектора"* Андреем Билецким по прозвищу "Белый вождь" (ныне командир вышеупомянутой 3-й штурмовой бригады), возглавляемый неонацистом и футбольным хулиганом киевского "Динамо" Денисом Прокопенко", — написала она в письме министру иностранных дел Чехии.
Депутат также напомнила, что действия "Азова"* уже вызывали вопросы у западных лидеров.
"Деятельность этого полка в прошлом подвергалась критике, в том числе, со стороны Управления Верховного комиссара ООН по правам человека", — отметила депутат.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что украинскому националистическому объединению "Азов"* пришлось отменить выступление в Берлине из-за протестов ряда общественных групп и организаций. Мероприятия в Гамбурге, Роттердаме, Кельне и Брюсселе тоже отменили.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отвратительным явлением и уродливым проявлением киевского режима турне неонацистов украинского батальона "Азов"* по городам Европы.
В 2022 году Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология нацбата включает "экстремальный биологический расизм", планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. Боевики "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса. Кроме того, они причастны к военным преступлениям — многие "азовцы" осуждены в ДНР за убийства мирных жителей и жестокое отношение к гражданскому населению.
* Запрещенная в России террористическая организация