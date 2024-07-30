https://ria.ru/20240730/chekhiya-1963042805.html

"Худшее проявление неонацизма". В Чехии набросились на бригаду ВСУ

"Худшее проявление неонацизма". В Чехии набросились на бригаду ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024

"Худшее проявление неонацизма". В Чехии набросились на бригаду ВСУ

Чешский депутат Европарламента от компартии Чехии и Моравии Катержина Конечна выступила против приезда бойцов 3-й штурмовой бригады ВСУ в Прагу из-за их... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T23:04

2024-07-30T23:04

2024-07-30T23:04

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дмитрий песков

европарламент

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Чешский депутат Европарламента от компартии Чехии и Моравии Катержина Конечна выступила против приезда бойцов 3-й штурмовой бригады ВСУ в Прагу из-за их неонацистских взглядов."Полк "Азов*" — худшее проявление украинского национализма и неонацизма. Полк, основанный расистом, членом "Правого сектора"* Андреем Билецким по прозвищу "Белый вождь" (ныне командир вышеупомянутой 3-й штурмовой бригады), возглавляемый неонацистом и футбольным хулиганом киевского "Динамо" Денисом Прокопенко", — написала она в письме министру иностранных дел Чехии.Депутат также напомнила, что действия "Азова"* уже вызывали вопросы у западных лидеров."Деятельность этого полка в прошлом подвергалась критике, в том числе, со стороны Управления Верховного комиссара ООН по правам человека", — отметила депутат.Ранее немецкие СМИ сообщали, что украинскому националистическому объединению "Азов"* пришлось отменить выступление в Берлине из-за протестов ряда общественных групп и организаций. Мероприятия в Гамбурге, Роттердаме, Кельне и Брюсселе тоже отменили.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отвратительным явлением и уродливым проявлением киевского режима турне неонацистов украинского батальона "Азов"* по городам Европы.В 2022 году Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология нацбата включает "экстремальный биологический расизм", планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. Боевики "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса. Кроме того, они причастны к военным преступлениям — многие "азовцы" осуждены в ДНР за убийства мирных жителей и жестокое отношение к гражданскому населению.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240730/tramp-1963032836.html

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962942405.html

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в мире, чехия, россия, прага, андрей билецкий, дмитрий песков, европарламент, вооруженные силы украины, правый сектор