https://ria.ru/20240730/buri-1962839221.html

На Земле ожидаются магнитные бури

На Земле ожидаются магнитные бури - РИА Новости, 30.07.2024

На Земле ожидаются магнитные бури

Магнитные бури ожидаются на Земле со вторника по четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T07:40

2024-07-30T07:40

2024-07-30T07:40

земля

михаил леус

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Магнитные бури ожидаются на Земле со вторника по четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Новые прогнозы подтверждают высокую вероятность магнитных бурь и сегодня до сильного уровня G3, и в среду до среднего уровня G2, и даже продлевают их вероятность на четверг также до среднего уровня G2", - написал он в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что начало магнитных бурь ожидалось еще минувшей ночью, но геомагнитное поле оставалось спокойным и только после 3:19 мск перешло в слабо возмущенное состояние.

https://ria.ru/20240729/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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земля, михаил леус, происшествия