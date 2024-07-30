https://ria.ru/20240730/buri-1962839221.html
На Земле ожидаются магнитные бури
На Земле ожидаются магнитные бури - РИА Новости, 30.07.2024
На Земле ожидаются магнитные бури
Магнитные бури ожидаются на Земле со вторника по четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T07:40
2024-07-30T07:40
2024-07-30T07:40
земля
михаил леус
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Магнитные бури ожидаются на Земле со вторника по четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Новые прогнозы подтверждают высокую вероятность магнитных бурь и сегодня до сильного уровня G3, и в среду до среднего уровня G2, и даже продлевают их вероятность на четверг также до среднего уровня G2", - написал он в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что начало магнитных бурь ожидалось еще минувшей ночью, но геомагнитное поле оставалось спокойным и только после 3:19 мск перешло в слабо возмущенное состояние.
https://ria.ru/20240729/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, михаил леус, происшествия
Земля, Михаил Леус, Происшествия
На Земле ожидаются магнитные бури
Синоптик Леус: на Земле со вторника по четверг ожидаются магнитные бури
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Магнитные бури ожидаются на Земле со вторника по четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Новые прогнозы подтверждают высокую вероятность магнитных бурь и сегодня до сильного уровня G3, и в среду до среднего уровня G2, и даже продлевают их вероятность на четверг также до среднего уровня G2", - написал он в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что начало магнитных бурь ожидалось еще минувшей ночью, но геомагнитное поле оставалось спокойным и только после 3:19 мск перешло в слабо возмущенное состояние.