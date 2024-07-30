Рейтинг@Mail.ru
В Ираке прогремели взрывы, погибли семь бойцов ополчения - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/boytsy-1963048116.html
В Ираке прогремели взрывы, погибли семь бойцов ополчения
В Ираке прогремели взрывы, погибли семь бойцов ополчения - РИА Новости, 30.07.2024
В Ираке прогремели взрывы, погибли семь бойцов ополчения
Взрывы прозвучали в районе позиций движений в составе шиитского ополчения в провинции Бабиль в центре Ирака, по меньшей мере семь бойцов сил безопасности и... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T23:53
2024-07-30T23:53
в мире
бабиль
ирак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143905/65/1439056554_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_dec0d64dd6f09a0ad67a4fb0a1b778ed.jpg
ДОХА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в районе позиций движений в составе шиитского ополчения в провинции Бабиль в центре Ирака, по меньшей мере семь бойцов сил безопасности и ополчения погибли, говорится в заявлении ополчения в его Telegram-канале. "По меньшей мере семь бойцов сил безопасности и шиитского ополчения погибли в результате ударов по провинции Бабиль в Ираке", - отмечается в сообщении. Иракское агентство Shafaq News указало, что взрывы неясного происхождения прозвучали на севере провинции Бабиль.
https://ria.ru/20240526/irak-1948386341.html
бабиль
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143905/65/1439056554_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_b04b4ed0f803bed94f1999098d7cf05b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бабиль, ирак
В мире, Бабиль, Ирак
В Ираке прогремели взрывы, погибли семь бойцов ополчения

В районе позиций шиитского ополчения в Ираке прогремели взрывы, погибли 7 бойцов

© РИА Новости / Борис Вдовенко | Перейти в медиабанкБойцы шиитского ополчения
Бойцы шиитского ополчения - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Борис Вдовенко
Перейти в медиабанк
Бойцы шиитского ополчения . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в районе позиций движений в составе шиитского ополчения в провинции Бабиль в центре Ирака, по меньшей мере семь бойцов сил безопасности и ополчения погибли, говорится в заявлении ополчения в его Telegram-канале.
«
"По меньшей мере семь бойцов сил безопасности и шиитского ополчения погибли в результате ударов по провинции Бабиль в Ираке", - отмечается в сообщении.
Иракское агентство Shafaq News указало, что взрывы неясного происхождения прозвучали на севере провинции Бабиль.
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
При взрыве в Ираке пострадали шесть человек, пишет Reuters
26 мая, 01:44
 
В миреБабильИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала