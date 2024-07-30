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В Ираке прогремели взрывы, погибли семь бойцов ополчения
В Ираке прогремели взрывы, погибли семь бойцов ополчения - РИА Новости, 30.07.2024
В Ираке прогремели взрывы, погибли семь бойцов ополчения
Взрывы прозвучали в районе позиций движений в составе шиитского ополчения в провинции Бабиль в центре Ирака, по меньшей мере семь бойцов сил безопасности и... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T23:53
2024-07-30T23:53
2024-07-30T23:53
в мире
бабиль
ирак
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ДОХА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в районе позиций движений в составе шиитского ополчения в провинции Бабиль в центре Ирака, по меньшей мере семь бойцов сил безопасности и ополчения погибли, говорится в заявлении ополчения в его Telegram-канале. "По меньшей мере семь бойцов сил безопасности и шиитского ополчения погибли в результате ударов по провинции Бабиль в Ираке", - отмечается в сообщении. Иракское агентство Shafaq News указало, что взрывы неясного происхождения прозвучали на севере провинции Бабиль.
https://ria.ru/20240526/irak-1948386341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бабиль, ирак
В Ираке прогремели взрывы, погибли семь бойцов ополчения
В районе позиций шиитского ополчения в Ираке прогремели взрывы, погибли 7 бойцов