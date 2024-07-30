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В Ираке прогремели взрывы, погибли семь бойцов ополчения

В Ираке прогремели взрывы, погибли семь бойцов ополчения - РИА Новости, 30.07.2024

В Ираке прогремели взрывы, погибли семь бойцов ополчения

Взрывы прозвучали в районе позиций движений в составе шиитского ополчения в провинции Бабиль в центре Ирака, по меньшей мере семь бойцов сил безопасности и... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T23:53

2024-07-30T23:53

2024-07-30T23:53

в мире

бабиль

ирак

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ДОХА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в районе позиций движений в составе шиитского ополчения в провинции Бабиль в центре Ирака, по меньшей мере семь бойцов сил безопасности и ополчения погибли, говорится в заявлении ополчения в его Telegram-канале. "По меньшей мере семь бойцов сил безопасности и шиитского ополчения погибли в результате ударов по провинции Бабиль в Ираке", - отмечается в сообщении. Иракское агентство Shafaq News указало, что взрывы неясного происхождения прозвучали на севере провинции Бабиль.

https://ria.ru/20240526/irak-1948386341.html

бабиль

ирак

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бабиль, ирак